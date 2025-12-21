El mejor ritual de abundancia para el 21 del 12: cómo aprovechar la energía del solsticio

+ Seguir en

Cuando la intención se acompaña de acción, la abundancia deja de ser un deseo y se vuelve un proceso real.

Capricornio enseña que la abundancia llega cuando hay orden interno y compromiso real.

El 21 de diciembre es una fecha clave desde lo energético y simbólico. Marca el solsticio de verano en el hemisferio sur y el ingreso del Sol en Capricornio, una combinación que invita a sembrar intenciones concretas ligadas al trabajo a largo plazo. ¿cuál es el mejor ritual de abundancia para aprovechar la energía del solsticio?

En astrología, es uno de los días más poderosos para activar rituales de abundancia con enfoque realista y sostenible. Este momento no habla de deseos abstractos, sino de proyectos que pueden materializarse. Por eso, el ritual ideal para esta fecha une intención, orden y compromiso personal.

El solsticio representa el punto máximo de luz y conciencia. Energéticamente, funciona como un portal de claridad: ilumina lo que queremos construir y lo que ya no tiene sentido arrastrar al nuevo ciclo.

La abundancia del 21 de diciembre está asociada a:

Es una energía ideal para quienes buscan seguridad, estructura y resultados visibles.

Ritual de abundancia paso a paso para el 21 de diciembre

Elegí un momento de calma, preferentemente de día o al atardecer.

Encendé una vela blanca o verde.

Tené a mano una hoja y un bolígrafo.

Escribí tres metas materiales o laborales que quieras manifestar en los próximos seis meses.

Al lado de cada meta, anotá una acción concreta que dependa de vos.

Leé en voz alta lo que escribiste y agradecé como si ya estuviera en camino.

La clave de este ritual es la coherencia entre deseo y acción.

Qué elementos potenciarán el ritual

Para reforzar la energía de abundancia, podés sumar:

una piedra como cuarzo verde, pirita o citrino

una ramita de laurel o canela

un billete o moneda como símbolo de intercambio

No es necesario tener todo: la intención clara es lo principal.

Qué evitar durante este ritual

En este portal no conviene: