12 de abril de 2026 Inicio
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Top 5 signos con mejor energía esta semana: quiénes estarán más favorecidos del 13 al 19 de abril

Los próximos días combinan cierre, inicio y expansión en poco tiempo. Algunos perfiles astrales lideran el ranking energético, mientras que otros también se ven movilizados por la tensión.

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Top 5 signos con mejor energía esta semana.

Top 5 signos con mejor energía esta semana.

  • La semana del 13 al 19 de abril trae cambios emocionales y decisiones clave
  • Se activa una Luna Nueva con fuerte energía de inicio
  • El clima astrológico combina cierre, impulso y movimiento
  • Habrá momentos ideales para actuar, comunicar y ordenar prioridades

Top 5 signos con mejor energía esta semana: el periodo del 13 al 19 de abril llega con una Luna que recorre Piscis, Aries, Tauro y Géminis, incluyendo un potente novilunio en Aries. quiénes estarán más favorecidos del 13 al 19 de abril.

¿Qué perfiles astrales sentirán con más fuerza este cambio energético?.
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El clima astrológico de esta semana está marcado por un recorrido lunar que activa distintas emociones y procesos: comienza en el signo pisciano, pasa por el del carnero —donde se da la Luna Nueva— y continúa por el del toro y los gemelos.

Este tránsito genera una secuencia energética clara:

  • Sensibilidad y cierre emocional (Piscis)
  • Inicio, impulso y decisiones (Aries)
  • Estabilidad y concreción (Tauro)
  • Comunicación y movimiento (Géminis)

En este contexto, algunos signos logran alinearse mejor con estas energías y se posicionan como los más favorecidos.

mujer en hojas

Top 5 signos con mejor energía esta semana

1. Aries

Es, sin dudas, el gran protagonista. La Luna Nueva en Aries marca un reinicio personal, ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y animarse a dar un paso clave. Semana para liderar, avanzar y no mirar atrás.

2. Piscis

El paso del astro por su signo potencia la intuición y permite cerrar ciclos emocionales. Es un momento ideal para soltar cargas y prepararse para lo nuevo. Sensibilidad que sana y ordena.

3. Tauro

Con el satélite lunar transitando su signo, Tauro encuentra estabilidad y claridad. Es un buen momento para bajar ideas a tierra y tomar decisiones prácticas. Energía para construir y sostener.

4. Géminis

La llegada de la Luna geminiana activa la mente, la comunicación y los vínculos. Ideal para conversaciones importantes, propuestas y movimientos. Semana dinámica y con oportunidades.

5. Libra

Aunque no recibe el tránsito directo de la Luna, es el signo opuesto a Aries, por lo que el novilunio impacta en sus relaciones y decisiones vinculares.

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