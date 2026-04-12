Top 5 signos con mejor energía esta semana: quiénes estarán más favorecidos del 13 al 19 de abril

- La semana del 13 al 19 de abril trae cambios emocionales y decisiones clave
- Se activa una Luna Nueva con fuerte energía de inicio
- El clima astrológico combina cierre, impulso y movimiento
- Habrá momentos ideales para actuar, comunicar y ordenar prioridades
Top 5 signos con mejor energía esta semana: el periodo del 13 al 19 de abril llega con una Luna que recorre Piscis, Aries, Tauro y Géminis, incluyendo un potente novilunio en Aries. quiénes estarán más favorecidos del 13 al 19 de abril.
El clima astrológico de esta semana está marcado por un recorrido lunar que activa distintas emociones y procesos: comienza en el signo pisciano, pasa por el del carnero —donde se da la Luna Nueva— y continúa por el del toro y los gemelos.
Este tránsito genera una secuencia energética clara:
- Sensibilidad y cierre emocional (Piscis)
- Inicio, impulso y decisiones (Aries)
- Estabilidad y concreción (Tauro)
- Comunicación y movimiento (Géminis)
En este contexto, algunos signos logran alinearse mejor con estas energías y se posicionan como los más favorecidos.
Es, sin dudas, el gran protagonista. La Luna Nueva en Aries marca un reinicio personal, ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y animarse a dar un paso clave. Semana para liderar, avanzar y no mirar atrás.
2. Piscis
El paso del astro por su signo potencia la intuición y permite cerrar ciclos emocionales. Es un momento ideal para soltar cargas y prepararse para lo nuevo. Sensibilidad que sana y ordena.
3. Tauro
Con el satélite lunar transitando su signo, Tauro encuentra estabilidad y claridad. Es un buen momento para bajar ideas a tierra y tomar decisiones prácticas. Energía para construir y sostener.
4. Géminis
La llegada de la Luna geminiana activa la mente, la comunicación y los vínculos. Ideal para conversaciones importantes, propuestas y movimientos. Semana dinámica y con oportunidades.
5. Libra
Aunque no recibe el tránsito directo de la Luna, es el signo opuesto a Aries, por lo que el novilunio impacta en sus relaciones y decisiones vinculares.