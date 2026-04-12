Top 5 signos con mejor energía esta semana: quiénes estarán más favorecidos del 13 al 19 de abril

Los próximos días combinan cierre, inicio y expansión en poco tiempo. Algunos perfiles astrales lideran el ranking energético, mientras que otros también se ven movilizados por la tensión.

Top 5 signos con mejor energía esta semana : el periodo del 13 al 19 de abril llega con una Luna que recorre Piscis, Aries, Tauro y Géminis, incluyendo un potente novilunio en Aries. quiénes estarán más favorecidos del 13 al 19 de abril.

Abril marca un antes y un después para estos signos del zodíaco

El clima astrológico de esta semana está marcado por un recorrido lunar que activa distintas emociones y procesos : comienza en el signo pisciano, pasa por el del carnero —donde se da la Luna Nueva— y continúa por el del toro y los gemelos.

En este contexto, algunos signos logran alinearse mejor con estas energías y se posicionan como los más favorecidos.

Es, sin dudas, el gran protagonista. La Luna Nueva en Aries marca un reinicio personal, ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y animarse a dar un paso clave. Semana para liderar, avanzar y no mirar atrás.

2. Piscis

El paso del astro por su signo potencia la intuición y permite cerrar ciclos emocionales. Es un momento ideal para soltar cargas y prepararse para lo nuevo. Sensibilidad que sana y ordena.

3. Tauro

Con el satélite lunar transitando su signo, Tauro encuentra estabilidad y claridad. Es un buen momento para bajar ideas a tierra y tomar decisiones prácticas. Energía para construir y sostener.

4. Géminis

La llegada de la Luna geminiana activa la mente, la comunicación y los vínculos. Ideal para conversaciones importantes, propuestas y movimientos. Semana dinámica y con oportunidades.

5. Libra

Aunque no recibe el tránsito directo de la Luna, es el signo opuesto a Aries, por lo que el novilunio impacta en sus relaciones y decisiones vinculares.