Hernán Boveri se defendió por el caso Propofest: "Los medicamentos los tenía por un tratamiento de mi perro"

El anestesista, que está acusado del robo de ampollas de propofol en el Hospital Italiano, amplió su declaración y cargó contra el establecimiento médico.

El anestesista Hernán Boveri , quien permanece acusado por el robo de ampollas de propofol del Hospital Italiano , amplió su declaración ante la Justicia y afirmó que distintos medicamentos que encontraron las autoridades en su departamento se utilizaban para un tratamiento oncológico que realizaba su perro.

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El periodista Leo García expuso en De Una , por C5N , que el anestesista mencionó una terapia de su mascota y cargó contra el Hospital Italiano: "Boveri dijo que una parte de los medicamentos encontrados en su casa los había comprado en una farmacia para un tratamiento oncológico de su perro. Contó que el Hospital Italiano miente y cuestionó a las autoridades".

"Dijo que todo lo que se hizo no está informado de manera expresa y que el Hospital Italiano no dijo puntualmente 'acá se robó propofol' o ‘falta propofol' , sino que todo es un desencadenante de lo que pasó en los allanamientos post muerte de Alejandro Salazar", agregó el especialista en hechos policiales.

El caso se enmarca en el escándalo de las llamadas "Propofest", supuestas fiestas de "viajes" controlados con el potente anestésico robado dentro de la institución. En este contexto se sitúan las muertes del anestesiólogo Alejandro Salazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, ocurridas en sus domicilios particulares.

Salazar fue hallado sin vida con una vía con midazolam conectada al pie derecho el 20 de febrero pasado, en su domicilio de la calle Santa Fe. Según testimonios claves, Lanusse fue vista en el departamento del médico luego de su deceso, motivo que impulsó la denuncia de la Asociación Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) ante la justicia.

Gonzalo Domenech, jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Italiano, reportó ante la asociación los comentarios de residentes que vieron a la médica en estado de sedación. Los registros muestran el faltante de ampollas en la farmacia del centro asistencial donde desempeñaban sus tareas habituales los ahora procesados.

Escándalo Propofest: Delfina Lanusse negó haber robado drogas

La médica residente Delfina Lanusse, de tercer año de anestesiología, rechazó la acusación por el robo de fármacos en el Hospital Italiano al declarar ante la Justicia para responder por el cargo de administración fraudulenta y aseguró: "Nunca robé nada, soy intachable".

Durante su declaración, la médica desestimó las versiones que la vinculan con el hurto de propofol y fentanilo. "Me ensució una examiga que está mal psiquiátricamente", afirmó ante el magistrado Javier Sánchez Sarmiento, tras señalar que los rumores sobre su participación en el hecho carecen de fundamento.

A pesar de su descargo, tanto Lanusse como el anestesista Hernán Boveri recibieron el procesamiento la semana pasada. Si bien el juez no ordenó la prisión preventiva, les aplicó la prohibición de salida del país y trabó embargos sobre sus bienes por $100 millones.

La investigación judicial cobró impulso tras el hallazgo del cuerpo de Alejandro Salazar, un anestesista de 29 años fallecido por sobredosis en febrero. El peritaje posterior confirmó que las drogas halladas en su domicilio provenían de la farmacia del Hospital Italiano.