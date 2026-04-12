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Horóscopo de hoy, 13 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 13 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
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Horóscopo de hoy, domingo 12 de abril

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries disfrutá cada momento con quienes querés. Los cambios son muchos, pero la alegría compartida te da fuerza para momentos más duros que vendrán en la semana.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro usá con inteligencia todas tus herramientas en los negocios: tu capacidad de análisis, tu intuición y también tu carisma para conectar con la gente. Esa mezcla de talento y simpatía te va a abrir puertas y ayudarte a cumplir tus metas

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu manera de relacionarte Géminis está mejorando: sos más amable y atento con quienes querés. Ese esfuerzo te da paz y fortalece los vínculos que más valorá

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la calma volvió a tu familia: ahora el hogar es un lugar de diálogo y acuerdos. Aprovechá esta paz, pero cuidate de descuidos físicos porque pueden aparecer caídas o pequeños accidentes

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo confiá en vos mismo: lo que buscabas afuera está en tu interior. Viví el presente y ganá seguridad para lo que viene.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo hoy tu cuerpo pide descanso: dormí bien y relajate. Así vas a recuperar energía y sentirte más fuerte para enfrentar la semana.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy es un día donde personas del pasado vuelven a tu vida en reuniones que te llenan de alegría. Además, estos encuentros pueden abrir nuevas oportunidades que mejoren tu situación económica.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio aprovechá el día para poner más foco en tus estudios o aprendizajes: de eso depende el futuro que soñás. La disciplina y el conocimiento que sumes hoy te van a dar frutos mañana.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si querés que tus relaciones crezcan, asumí más responsabilidad: sé claro y honesto con lo que sentís. En lo económico, se abre una buena etapa para decidir con concentración y sensatez

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El romance y la pasión vuelven a brillar en tu vida Carpicornio. Si tenés pareja, vas a encontrar formas creativas de expresar tu amor y fortalecer la conexión. Tus experiencias pasadas te enseñan a ser más cuidadoso, pero también más seguro al mostrar lo que sentís con sinceridad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tu atractivo está en un punto alto y alguien inesperado puede sentirse cautivado por vos Acuario. Disfrutá de esa atracción, pero mantené el control para evitar problemas por impulsividad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy la elegancia y el estilo te atraen con fuerza Piscis. Esa imagen cuidada mejora tus vínculos profesionales y te acerca a personas influyentes, abriendo oportunidades que antes parecían lejanas.

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