Horóscopo de hoy, 14 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 14 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries hoy es un día donde se va a despertar en vos el interés por lo desconocido. Vas a tener ganas de sumergirte en tierras lejas pero deberás tener cuidado con las experiencias que elijas para salir de tu entorno habitual. No te expongas si no estás seguro adónde vas.

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy es un buen día para el bolsillo Tauro. Si planificaste e invertiste cabeza y tiempo en un proyecto, es un buen día para ponerlo en marcha. La recompensa será enorme.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy es un dí a ideal para iniciar un cambio: laboral, social, personal. Puede que este giro te abra portales que permanecían bloqueados y no te dejaban avanzar hacia tus objetivos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer hoy tu palabra es "seguridad". Estás dudando mucho y eso no te hace creíble. Es mejor tomarse un tiempo para analizar las situaciones antes de tomar decisiones arrebatadas que pueden afectarte.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo tomatelo con calma. Estás bien pero desacelerar es conveniente durante esta jornada. Vas a aprender una lección, aunque te duela porque una persona de tu entorno te decepcionará.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy es un día donde tendrás tranquilidad emocional Virgo porque una persona que estaba negativizando tu campo energético, se aleja por fin.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy estás luminoso libra. Aprovecha ese carisma para hacer buenos negocios y atraer a personas convenientes para tu futuro.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Día de conversaciones profundas y definitorias Escorpio, sobre todo en el plano personal. Evitá querer tener el control de los demás y dales el espacio que necesitan para modificar aquellas cosas que te molestan.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Jornada intensa para las emociones e ideal para resolver asuntos pendientes que están limitando tu crecimiento personal y profesional.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día para convivir entre el fracaso y el éxito. Capricornio despertarás la atención de tu gente, hacele caso a tus instintos para evitar problemas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario necesitas equilibrio y hoy es un día para descansar, recuperar horas de sueño y cuidar la salud si no querés que tu cuerpo te de señales de un colapso en el futuro.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy es un buen día familiar, vas a dejar de lado diferencias para pasar un buen momento. Aprovecha esta paz para fortalecer tus vínculos afectivos.