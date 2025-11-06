6 de noviembre de 2025 Inicio
Cuarto menguante en Tauro: ¿hoy es el mejor día para cortarte el pelo?

Te contamos qué dicen las creencias populares, cómo se relaciona esta energía con la belleza y qué tener en cuenta si pensabas renovar tu look hoy.

  • El cuarto menguante se asocia a cierre de ciclos y depuración en el cuerpo y la energía.
  • Cortarse el pelo en esta fase se vincula con un crecimiento más lento, ideal para mantener el largo y dar fuerza a la fibra capilar.
  • La Luna en Tauro favorece los rituales de cuidado estético, belleza natural y conexión con el cuerpo.
  • Si querés un cambio drástico o activar crecimiento rápido, mejor esperar a la Luna creciente o llena.

La Luna entra en fase de cuarto menguante en Tauro este 6 de noviembre, y con ella llega una energía ideal para detener, soltar y cuidar el cuerpo. Para muchas tradiciones, este es uno de los mejores momentos del mes lunar para cortar el pelo si se busca fortalecerlo, ¿por qué?

Se trata de una fase lunar que marca el final del ciclo antes de la luna nueva. Su vibra es introspectiva, suave y purificadora. Es el momento ideal para:

  • Poner límites.
  • Terminar procesos pendientes.
  • Ordenar emociones y espacios.
  • Soltar lo que ya cumplió su función.

No es una fase para iniciar grandes cosas, sino para destensar y respirar. La energía lunar aquí pide bajar un cambio y priorizar lo que da paz. Tauro es un signo regido por Venus, asociado al cuerpo, los sentidos, la belleza y la materia.

luna y corte

¿Por qué es buen día para cortarse el pelo?

En astrología popular y en calendarios biodinámicos, el cuarto menguante es ideal para cortar el cabello si se busca que crezca más fuerte y más despacio, evitando puntas abiertas y debilitamiento. Y cuando el menguante cae en Tauro, signo de tierra fija, esta cualidad se intensifica.

Este es el día perfecto para:

  • Cortar puntas.
  • Emparejar el largo.
  • Recuperar textura y fuerza.
  • Hacer mascarillas nutritivas o capilares.

Si lo que buscás es que el pelo crezca rápido, conviene esperar a la Luna Creciente o Luna en Leo.

Ritual simple para acompañar el corte

Antes de ir a la peluquería o cortarte en casa:

  • Respirá hondo 3 veces.
  • Visualizá aquello que estás listo/a para soltar.
  • Agradecé lo que tu cabello simboliza de tu historia.
  • Cortá con intención de renovación.

