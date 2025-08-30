30 de agosto de 2025 Inicio
¿Cuáles son los signos que conocerán al amor en primavera?

Con el eclipse solar en Virgo y el sextil Venus–Marte, la estación primaveral promete romances inesperados, flechazos mágicos y nuevas historias bajo el cielo del hemisferio sur.

¿Cuáles son los signos que conocerán al amor en primavera?

¿Cuáles son los signos que conocerán al amor en primavera?

Con el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre 2025 marcando el inicio de la estación de las flores en el hemisferio sur y el sextil Venus–Marte, hay perfiles astrales que sentirán un impulso romántico especial. ¿Cuáles son los signos que conocerán al amor en primavera?

El encuentro cósmico entre el planeta del amor y el de la pasión es una invitación a abrir el corazón. La primavera ya de por sí es una estación asociada al renacer y a los nuevos comienzos, pero con este sextil, el universo agrega un ingrediente extra de pasión y armonía. Las relaciones que surjan bajo esta energía pueden tener un inicio fluido, con un equilibrio perfecto entre atracción física y conexión emocional. Este aspecto es puro magnetismo: Venus aporta encanto y deseo de conexión, mientras que Marte en Libra, signo del amor y las relaciones, enciende la chispa para nuevas historias.

Además, el eclipse solar virginiano funciona como un portal para dejar atrás viejas heridas y patrones en el amor. No se trata solo de romance: también es una oportunidad para mejorar la comunicación, sanar vínculos existentes y crear relaciones más conscientes. Es un momento para ser claros con lo que deseamos en una pareja y atrevernos a pedirlo.

pareja

Los signos que conocerán al amor en primavera

  • Virgo: el eclipse ocurre en tu signo y con Venus iluminándote. Si estabas esperando un romance o una oportunidad para abrir tu corazón, este es tu momento para dejarte ver y conectar con alguien que comparta tus valores.
  • Libra: con Marte en tu signo y en sextil con Venus, el amor puede aparecer casi sin buscarlo. Es un período de conquista, atracción y posibilidades para relaciones equilibradas y apasionadas.
  • Piscis: el eclipse en Virgo impacta tu eje de relaciones. Podrías vivir un encuentro inesperado o una conexión kármica que marque un antes y un después en tu vida sentimental.
  • Tauro: Venus es tu regente, y este aspecto favorece la construcción de relaciones estables y sensuales. Podrías conocer a alguien con quien compartas tanto valores como química.
  • Capricornio: la energía de Virgo te trae estabilidad y la posibilidad de una relación con bases sólidas. La primavera te invita a abrirte un poco más a lo emocional.

