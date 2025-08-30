¿Cuáles son los signos que conocerán al amor en primavera? Con el eclipse solar en Virgo y el sextil Venus–Marte, la estación primaveral promete romances inesperados, flechazos mágicos y nuevas historias bajo el cielo del hemisferio sur. Por







Con el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre 2025 marcando el inicio de la estación de las flores en el hemisferio sur y el sextil Venus–Marte, hay perfiles astrales que sentirán un impulso romántico especial. ¿Cuáles son los signos que conocerán al amor en primavera?

El encuentro cósmico entre el planeta del amor y el de la pasión es una invitación a abrir el corazón. La primavera ya de por sí es una estación asociada al renacer y a los nuevos comienzos, pero con este sextil, el universo agrega un ingrediente extra de pasión y armonía. Las relaciones que surjan bajo esta energía pueden tener un inicio fluido, con un equilibrio perfecto entre atracción física y conexión emocional. Este aspecto es puro magnetismo: Venus aporta encanto y deseo de conexión, mientras que Marte en Libra, signo del amor y las relaciones, enciende la chispa para nuevas historias.

Además, el eclipse solar virginiano funciona como un portal para dejar atrás viejas heridas y patrones en el amor. No se trata solo de romance: también es una oportunidad para mejorar la comunicación, sanar vínculos existentes y crear relaciones más conscientes. Es un momento para ser claros con lo que deseamos en una pareja y atrevernos a pedirlo.