Con el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre 2025 marcando el inicio de la estación de las flores en el hemisferio sur y el sextil Venus–Marte, hay perfiles astrales que sentirán un impulso romántico especial. ¿Cuáles son los signos que conocerán al amor en primavera?
El encuentro cósmico entre el planeta del amor y el de la pasión es una invitación a abrir el corazón. La primavera ya de por sí es una estación asociada al renacer y a los nuevos comienzos, pero con este sextil, el universo agrega un ingrediente extra de pasión y armonía. Las relaciones que surjan bajo esta energía pueden tener un inicio fluido, con un equilibrio perfecto entre atracción física y conexión emocional. Este aspecto es puro magnetismo: Venus aporta encanto y deseo de conexión, mientras que Marte en Libra, signo del amor y las relaciones, enciende la chispa para nuevas historias.
Además, el eclipse solar virginiano funciona como un portal para dejar atrás viejas heridas y patrones en el amor. No se trata solo de romance: también es una oportunidad para mejorar la comunicación, sanar vínculos existentes y crear relaciones más conscientes. Es un momento para ser claros con lo que deseamos en una pareja y atrevernos a pedirlo.