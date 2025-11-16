16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quini 6: resultados del sorteo 3.322 del domingo 16 de noviembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Redes Sociales

Como todos los domingos se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 15 de noviembre de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3831 del sábado 15 de noviembre de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 16 de noviembre de 2025

Números ganadores: 03 - 14 - 17 - 21 - 39 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $1.263.379.982

5 aciertos: 75 ganadores. Premio: $509.110,80

4 aciertos: 2.820 ganadores. Premio: $4.062,05

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 16 de noviembre de 2025

Números ganadores:00 - 01 - 12 - 22 - 29 - 44

6 aciertos: Vacante. Premio: $2.656.204.425

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $ 2.246.077,06

4 aciertos: 1.227 ganadores Premio: $ 9.335,77

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 16 de noviembre de 2025

Números ganadores: 02 - 07 - 10 - 20 - 22 - 26

6 aciertos: vacante. Premio: $6.567.924.960

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 16 de noviembre de 2025

Números ganadores: 05 - 19 - 20 - 24 - 26 - 43

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $20.147.344,41

Pozo extra: resultado del domingo 16 de noviembre de 2025

Números ganadores: 00 - 01 - 02 - 03 - 07 - 10 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 26 - 29 - 39 - 42 - 44

6 aciertos: 2145 ganadores. Premio $60.606,06

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.323 del Quini 6 se realizará del miércoles 19 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $11.7 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3830 del miércoles 12 de noviembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.321 del miércoles 12 de noviembre de 2025

El hombre se volvió millonario tras 20 años de jugar en el Quini 6.

Jugó durante 20 años los mismos números, hizo un cambio y ganó el Quini 6: cuánto dinero cobrará

Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025

Resultados del Loto Plus del sábado 15 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3829 del sábado 8 de noviembre de 2025

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Rating Cero

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

últimas noticias

Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

Hace 22 minutos
Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Hace 44 minutos
Los ecuatorianos le dijeron No a Noboa.

Referéndum en Ecuador: contundente rechazo a la reforma constitucional y otras medidas impulsadas por Noboa

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.322 del domingo 16 de noviembre de 2025

Hace 1 hora
Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones más poderoso de Estados Unidos ingresó al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Hace 2 horas