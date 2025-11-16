Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

En un microestadio de la UTN Pacheco desbordado, Malandro firmó su consagración definitiva con un show de casi cuatro horas, una lista de 50 temas y una lluvia de invitados de lujo que coronaron una noche que ya quedó en la memoria del rap argentino.

Había clima de acontecimiento desde temprano. Los primeros micros empezaron a llegar al microestadio de la UTN en Pacheco cuando todavía caía el sol y los alrededores se llenaba de autos que venían de toda la provincia. " El Jolgorio del Año” tenía su ceremonia central y la misa la daba Malandro, uno de los pioneros del rap argentino. Afuera, la previa con aires ricoteros encendió el ambiente: parlantes al mango, parrillas, fuegos artificiales, banderas, bengalas y cánticos de cancha que bajaban a la calle como un eco anticipado de lo que vendría adentro.

A la hora señalada, el microestadio ya estaba colmado. Calor humano, expectativa y una ovación cerrada cuando Malandro apareció en escena para abrir una noche que terminaría siendo histórica: casi cuatro horas de show, cerca de 50 canciones y un desfile de invitados que confirmó que el rap argentino sabe escribir sus noches épicas.

La lista fue un repaso total por su repertorio, la obra de un artista que empezó rimando en plazas cuando el género todavía buscaba identidad y que hoy acumula millones de reproducciones en las distintas plataformas.

Malandro apeló a sus clásicos: los que cuentan su historia, la de su barrio y la de una generación que aprendió a sobrevivir entre laburo escaso, códigos propios y noches eternas. Desde aquellos primeros discos independientes, grabados con más convicción que recursos, hasta sus últimas producciones, aparecieron sus temas inevitables: la vida en la calle, el orgullo de clase, el amor de barrio sin maquillaje, la nocturnidad como refugio y como peligro, la lealtad como valor central y la reivindicación de la autenticidad frente al artificio.

Malandro

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó cuando, desde las pantallas, se proyectó el mensaje del Indio Solari dirigido especialmente a Malandro. El público quedó en silencio y luego estalló cuando escuchó su voz: “Malandro, te mando un gran abrazo, te quiero aún sin conocerte y respeto también lo que vos hacés, una evolución de muchas cosas", comenzó el líder ricotero decir.

"Tenés el público cautivo que por algo es. El público no se equivoca. Las revistas se equivocan, los canales de televisión se equivocan, pero el público no se equivoca. Mucha mierda y al frente", continuó el Indio en una bendición directa, sin mediaciones, que terminó de sellar el carácter histórico de la noche.

Embed - Malandro de America on Instagram: "Viste?? Todo lo que parece imposible lo hice realidad Junto a mi equipo de acero! Se puede! Aca la prueba viviente! Gracias a todos los que fueron parte de todo! Desde la produccion hasta el publico. Gracias a los artistas que vinieron a ser parte @valentinacooke @robertoamerise @mirnicolas.vyg @duki @hellololaxo @kaipeaks @wos.ds3 @mundialistacrew @elindiojavi @gaspar_benegas @ezequielcabrerarmonica @franedelsur @acru.roman @juan_schiappa Y COMO SI FUERA POCO! LA BENDICIÓN DEL MISTER! Los artistas invitados @franko.dlh @dj_pablo07 @g5.rap @julianguerrini_ Las capturas son de @core.1988 @ech__e @palmerfilms_ @jenn_flowerss @vocesdetodxsok JOLGORIO DEL AÑO " View this post on Instagram

El show siguió sumando picos memorables. Wos improvisó en “Así – Con carpusa y de cayetano” y levantó la temperatura del público con un ida y vuelta eléctrico. Duki aportó su magnetismo en “No confundan” y Acru dejó su marca en “Estamos en esa”. Gaspar Benegas, guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, sumó su arte y emoción. También se subieron Valentina Cooke, el Indio Javi, Mir Nicolás, Juani de los Santos de Madera, Hello Lola, Mundialistas Crew y una larga lista de colaboradores que completaron la ceremonia.

A la salida, entre abrazos y gargantas rotas, se repetía una frase que sintetiza la noche: “Histórico.” Y lo fue. Porque Malandro no solo dio su mejor show: firmó su lugar en la cultura popular, con estadio lleno, invitados decisivos y la bendición del Indio Solari, la más sagrada de todas.