Conocido como el ritual de la abuela: cuál es el paso a paso para que nunca falte dinero en tu hogar

Astrología China: qué tenés que saber para no tener una crisis económica en 2024

Lo ideal es hacer este ritual para atraer el caudal de dinero que se precisa para concretar un equilibrio económico el primer día del año, el primer día del mes o el primer día de la semana. Claro que también se puede llevar a cabo cualquier otro día aunque el efecto no es el mismo.

Cómo hacer el ritual de la abuela

En la web se pueden encontrar varios tutoriales sobre cómo generar bonanza económica en el hogar. En general, estas técnicas de manifestaciones son bastante simples de hacer y no se necesita mucho tiempo. Claro que para llevar a cabo un procedimiento esotérico es necesario tener en cuenta algunos tips, tales como, definir un lugar específico, que el ambiente esté sereno y, en lo posible, en silencio, ya que la visualización es clave, entre otros factores. Todo va a depender de la ceremonia que se quiera accionar.

Qué necesitas para el ritual que atrae el dinero a tu hogar

Si lo que se busca es generar expansión económica y que el dinero nunca falte en el hogar, es necesario seguir este infalible y práctico ritual que habilitará a alcanzar tal objetivo. Este consejo espiritual es ideal para aquellos que no están atravesando una buena situación financiera y necesitan accionar espiritualmente para que el dinero empiece a fluir en sus vidas. Los materiales que se requieren para esta ceremonia son:

Una imagen de San Expedito

Un vaso de vidrio o cristal

Una vela verde

Una taza con un puñado de granos de café

Ramas de romero o albahaca

Nuez moscada en polvo

Nuez moscada en polvo

Una botella de esencia de limón o lima (opcional)

Paso a paso

Primero hay que pegar la vela verde en el centro del vaso de vidrio o cristal. Agregar los granos de café y colocar las ramas de romero o albahaca. Espolvorear con un puñado de nuez moscada.

Luego, se debe encender la vela frente a la imagen de San Expedito en pos de empezar con la oración y rezar la siguiente plegaria en voz alta y confiada: "Oh, San Expedito, te pido tu mediación ante Dios Todopoderoso para que tú me traigas siempre desenvolvimiento, suerte en el dinero y que nunca me falte".

En caso de contar con una planta de bambú, hay que ubicarla en la puerta de acceso principal de la vivienda. Esta especie no debe faltar en el hogar, ya que según el feng shui atrae el buen devenir, la copiosidad, la fertilidad, elimina la energía negativa y aumenta el flujo de energía alegre y optimista.

Por último, al momento de darse una ducha, la persona debe aplicar sobre su piel la esencia de la botella de limón o lima. Para realizar este mágico proceso la vela debe ser de tonalidad verde manzana.