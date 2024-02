Cómo conseguir lo que más deseas con un ritual de agua y fuego y cuándo debes hacerlo

Además, es fundamental la presencia del fuego ya que tiene la capacidad de purificar, neutralizar y romper malos designios, mientras que, el agua lleva a la renovación, liberación, y atrae la abundancia. Conocé el paso a paso.

ritual Cómo hacer el ritual con agua y fuego para conseguir tus mayores deseos

El ritual con agua y fuego se inicia escribiendo sobre una hoja blanca todo aquello que querés soltar, incluyendo tus miedos y lo que te limita. Si tenés una pareja tóxica, también vas a escribirlo en el papel.

También podés detallar el trabajo que no te hace feliz, las amistades ponzoñosas o envidiosas, familiares, ansiedad que te provoque problemas con tu alimentación y todo aquello que te genere trabas en tu vida.

Esa hoja la vas a quemar con la llama de una vela blanca diciendo la siguiente frase: “Hoy me libero y dejo ir todo lo que no me hace feliz”. Luego, vas a tomar otra hoja de papel blanco y vas a escribir todos tus deseos y metas que querés que se cumplan y lo que soñás ser.

Esta hoja, que contiene tus deseos, la vas a doblar y la vas a dejar debajo de un vaso de vidrio que contenga agua con sal, al lado de tu cama. Puede ser en tu mesa de luz o el espacio que tengas disponible. Ese vaso debe quedar quieto durante toda la noche.

Al día siguiente retiras el vaso y tiras el agua en el inodoro. Tomás la carta entre tus manos y vas a decir con mucha fe la siguiente frase: “Universo, ya estoy lista para ser mi mejor versión y me abro a recibir lo que tenés reservado para mi transformación. Gracias, gracias, gracias”.

Por último, guardá la carta en uno de tus cajones y cada vez que sientas la necesidad de reforzar tus deseos, vas a leerla.

Cuándo conviene realizar el ritual

El ritual se recomienda realizarlo esta semana porque Plutón está en Acuario. Recordá que siempre tenés que con mucha Fe y convicción, lo cual es fundamental.

Qué es un ritual

Un ritual es cuando se hace una serie de acciones en un orden con el objetivo de lograr un efecto esotérico. En las ceremonias se podrán sumar semillas, cristales, sahumerios, hierbas aromáticas, aceites esenciales, frutos, velas, danzas, música, oraciones y todo aquello que se indique en las instrucciones.