Además de iluminar temas relacionados con la libertad, los cambios y el futuro, esta lunación también puede traer definiciones en asuntos económicos, emocionales y de autoestima.

Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026: ¿A qué hora es y cómo afecta a cada signo del zodíaco?.

Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026 : la proxima lunacion marca uno de los momentos astrológicos más importantes del mes. ocurre en el eje Acuario-Leo, una combinación que invita a encontrar equilibrio entre la necesidad de expresar la propia identidad y el compromiso con los vínculos, los grupos y la comunidad. ¿A qué hora es y cómo afecta a cada signo del zodíaco?

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La lunación se va a perfeccionar en el grado 6°30 del signo del aguatero, mientras el Sol transita el mismo grado del perfil astral leonino. Como todo plenilunio, representa un momento de culminación, claridad y revelaciones. Es una fase para ver con mayor objetividad aquello que venía gestándose desde la Luna Nueva y tomar decisiones conscientes.

Acuario es el signo de la innovación, la independencia, las redes, la tecnología y las ideas que buscan transformar la realidad. Leo, su signo opuesto, simboliza la creatividad, el liderazgo y la necesidad de expresar la esencia personal. Por eso, esta lunación plantea preguntas como:

Es un momento para revisar amistades, proyectos colectivos y objetivos a largo plazo. Algunas alianzas pueden fortalecerse y otras llegar a su fin.

Habrá definiciones en el plano profesional. Pueden aparecer cambios en la carrera, nuevos desafíos o mayor claridad respecto del rumbo laboral.

Géminis

La Luna Llena favorece estudios, viajes, publicaciones y nuevos aprendizajes. Es tiempo de ampliar horizontes.

Cáncer

La energía invita a transformar la manera de compartir recursos, tanto materiales como emocionales. También pueden surgir conversaciones pendientes sobre dinero.

Leo

Las relaciones ocupan el centro de la escena. Es momento de equilibrar las necesidades personales con las expectativas de la pareja o de los socios.

Virgo

La rutina, el trabajo y la salud necesitan ajustes. Pequeños cambios en los hábitos pueden generar grandes resultados.

Libra

La creatividad, el romance y los proyectos personales reciben un impulso especial. También pueden aparecer definiciones en temas afectivos.

Escorpio

La atención se dirige al hogar, la familia y las bases emocionales. Es posible cerrar una etapa doméstica o resolver asuntos pendientes.

Sagitario

La comunicación cobra protagonismo. Conversaciones importantes, contratos o decisiones vinculadas con estudios pueden traer novedades.

Capricornio

La Luna Llena pone el foco en la economía personal y la autoestima. Es un buen momento para reorganizar gastos o valorar más los propios talentos.

Acuario

Es una de las lunaciones más importantes del año para este signo. Marca un cierre de ciclo personal y la posibilidad de redefinir la identidad, la imagen y los objetivos.

Piscis

Será un período de introspección. El descanso, la conexión espiritual y el cierre de asuntos del pasado ayudarán a preparar el terreno para un nuevo comienzo.