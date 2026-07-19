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Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026: a qué hora es y cómo afecta a cada signo del zodíaco

Además de iluminar temas relacionados con la libertad, los cambios y el futuro, esta lunación también puede traer definiciones en asuntos económicos, emocionales y de autoestima.

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Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026: ¿A qué hora es y cómo afecta a cada signo del zodíaco?.

Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026: ¿A qué hora es y cómo afecta a cada signo del zodíaco?.

  • Luna Llena en Acuario 2026: cuándo ocurre, a qué hora y cuál es su significado astrológico.
  • Qué simboliza esta lunación y por qué invita a equilibrar la libertad personal con los vínculos.
  • Los temas que se iluminan: dinero, redes, tecnologia y cambios de rumbo.
  • Qué signos sentirán con mayor intensidad la energía de la Luna Llena.

Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026: la proxima lunacion marca uno de los momentos astrológicos más importantes del mes. ocurre en el eje Acuario-Leo, una combinación que invita a encontrar equilibrio entre la necesidad de expresar la propia identidad y el compromiso con los vínculos, los grupos y la comunidad. ¿A qué hora es y cómo afecta a cada signo del zodíaco?

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La lunación se va a perfeccionar en el grado 6°30 del signo del aguatero, mientras el Sol transita el mismo grado del perfil astral leonino. Como todo plenilunio, representa un momento de culminación, claridad y revelaciones. Es una fase para ver con mayor objetividad aquello que venía gestándose desde la Luna Nueva y tomar decisiones conscientes.

Acuario es el signo de la innovación, la independencia, las redes, la tecnología y las ideas que buscan transformar la realidad. Leo, su signo opuesto, simboliza la creatividad, el liderazgo y la necesidad de expresar la esencia personal. Por eso, esta lunación plantea preguntas como:

  • ¿Estoy siendo fiel a quien soy?
  • ¿Cuánto espacio le doy a mi libertad?
  • ¿Qué lugar ocupan mis vínculos y mi comunidad?
  • ¿Es momento de cambiar una forma de relacionarme o de administrar mis recursos?

Cómo afecta la Luna Llena en Acuario a cada signo

  • Aries

Es un momento para revisar amistades, proyectos colectivos y objetivos a largo plazo. Algunas alianzas pueden fortalecerse y otras llegar a su fin.

  • Tauro

Habrá definiciones en el plano profesional. Pueden aparecer cambios en la carrera, nuevos desafíos o mayor claridad respecto del rumbo laboral.

  • Géminis

La Luna Llena favorece estudios, viajes, publicaciones y nuevos aprendizajes. Es tiempo de ampliar horizontes.

  • Cáncer

La energía invita a transformar la manera de compartir recursos, tanto materiales como emocionales. También pueden surgir conversaciones pendientes sobre dinero.

  • Leo

Las relaciones ocupan el centro de la escena. Es momento de equilibrar las necesidades personales con las expectativas de la pareja o de los socios.

  • Virgo

La rutina, el trabajo y la salud necesitan ajustes. Pequeños cambios en los hábitos pueden generar grandes resultados.

  • Libra

La creatividad, el romance y los proyectos personales reciben un impulso especial. También pueden aparecer definiciones en temas afectivos.

  • Escorpio

La atención se dirige al hogar, la familia y las bases emocionales. Es posible cerrar una etapa doméstica o resolver asuntos pendientes.

  • Sagitario

La comunicación cobra protagonismo. Conversaciones importantes, contratos o decisiones vinculadas con estudios pueden traer novedades.

  • Capricornio

La Luna Llena pone el foco en la economía personal y la autoestima. Es un buen momento para reorganizar gastos o valorar más los propios talentos.

  • Acuario

Es una de las lunaciones más importantes del año para este signo. Marca un cierre de ciclo personal y la posibilidad de redefinir la identidad, la imagen y los objetivos.

  • Piscis

Será un período de introspección. El descanso, la conexión espiritual y el cierre de asuntos del pasado ayudarán a preparar el terreno para un nuevo comienzo.

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