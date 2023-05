Astrología: estos son los signos del zodiaco más violentos y vengativos

Astrología China: los 3 signos que no le temen a nada y se enfrentan a todo

Es por eso que, los expertos en el horóscopo occidental, encontraron que cuatro de los signos zodiacales, poseen esta característica más desarrollada en la personalidad.

Los Signos Zodiacales más violentos y vengativos

Leo

Sin dudas que para los expertos en el horóscopo, el signo más violento es Leo. Si bien son consideradas como sociables y también amables, poseen dentro de su personalidad características que realmente les juegan muy en contra. Estas son: Impaciencia, arrogancia, impulsividad y, especialmente, un alto grado de egocentrismo. Es por eso que, cuando se sienten ofendidos, serán muy hirientes.

Géminis

Es segundo lugar, según los especialistas en astrología, encontramos a los geminianos. Son personas consideradas por muchos como muy pacientes pero que, en realidad, no toleran cuando la otra persona es hipócrita. Esto hace que analice demasiado a cada individuo y si no son de su agrado o simplemente no piensan como ellos, optarán por alejarse.

Escorpio

Posteriormente, ubicamos a los escorpianos que cuentan con una mala prensa. Esto es porque, si bien demuestran mucha confianza y seguridad, la realidad es que cuando se enojan se transforman en muy vengativos, en especial cuando los han traicionado.

Aries

Por último, encontramos a los del signo Aries que es el menos peligroso de los anteriormente indicados. Según afirman los especialistas, quienes cumplen años del 21 de marzo al 19 de abril, son muy explosivos cuando se enojan y no saben manejar sus impulsos, a veces, violentos.