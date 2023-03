Astrología China: cuáles son los tres signos menos sociales.

En esta ocasión, el tópico que se tocó fue lo social y por eso se identificaron a los tres signos menos sociales de toda la astrología oriental.

Embed

Los signos de la Astrología Oriental menos comunicativos

Serpiente

Son los nacidos en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013. Se destacan por ser muy antipáticos y, además, no soportan a la gente que está contenta. Sus días, por lo general, son en la soledad y lo que siempre priorizan es que nadie los moleste.

Asimismo, cuando logran entrar en confianza con otra persona, se juntan con ellos a criticar y menospreciar a los demás. Suelen, por lo general, transmitir malas vibras, con lo cual, se recomienda mantenerse alejado de ellos. Por lo general, su entorno siempre los deja de lado.

Búfalo

A estas personas, que son las nacidas en los años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021, se les dificulta hacer sociales y casi nunca encuentran un amigo o amiga a la cual contarle sus problemas o alegrías. Es cierto que no son tan solitarios, pero les cuesta demasiado tener la confianza con otros para expresarse.

Tigre

Por último, encontramos a los nacidos en los años 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022, que son los que peor carácter tienen. No se dejan ayudar ni por la persona más cercana que tengan y nunca querrán depender de nadie. Sienten que no cualquiera se merece estar a su lado y por eso no requieren de compañía.