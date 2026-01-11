11 de enero: el ritual más poderoso del año para abrir caminos y alinear deseos A diferencia de otros rituales más complejos, el del 11/1 se apoya en la intención consciente y en la conexión interna. No se trata de pedir por pedir, sino de escuchar qué es lo que realmente querés manifestar durante el año. Por + Seguir en







El 11 de enero es una fecha cargada de simbolismo para hacer rituales.

El 11 de enero es una fecha clave por la energía del número maestro 11, asociado a intuición, claridad y nuevos comienzos.

Al darse en enero, potencia la alineación de deseos y objetivos para todo el año.

Funciona como un portal energético para ordenar intenciones y abrir caminos.

No se trata de pedir impulsivamente, sino de conectar con lo que realmente importa El 11 de enero es una fecha cargada de simbolismo. En numerología, este número es considerado uno maestro, asociado a la intuición, la visión clara y los nuevos comienzos conscientes.

Cuando esta vibración se activa en el primer mes del año, funciona como un portal energético ideal para ordenar deseos, alinear intenciones y abrir caminos con mayor claridad.

En numerología, el 11 representa iluminación, sensibilidad y despertar interior. Es un número que invita a confiar en la intuición y a actuar desde la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Al caer en enero, mes vinculado a los inicios, esta energía se potencia y propone ordenar el rumbo del año desde la raíz. Además, muchas corrientes espirituales coinciden en que los días 11 funcionan como momentos de apertura, ideales para sembrar intenciones que luego se desarrollan a lo largo del ciclo anual.

Este ritual puede realizarse en cualquier momento del día, aunque se recomienda buscar un espacio de calma, sin interrupciones. No requiere elementos complejos, solo presencia y honestidad con uno mismo.

Encendé una vela blanca, símbolo de claridad y nuevos comienzos. Sentate en silencio unos minutos y respirá profundo, dejando que la mente se aquiete. Luego, escribí en un papel tres deseos o intenciones para el año. Es importante que estén formulados en positivo y conectados con lo que verdaderamente necesitás, no con lo que otros esperan de vos.