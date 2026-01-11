11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La Luna en Escorpio de hoy pide profundidad: cómo impacta en todos los signos

El transito no busca comodidad, busca verdad. Lo que hoy incomoda, mañana libera. Si te animás a ir profundo, este tránsito puede ser uno de los más transformadores del mes.

Por
Este 11 de enero de 2026

Este 11 de enero de 2026, la Luna transita por Escorpio y marca un clima emocional intenso.

Este 11 de enero de 2026, la Luna transita por Escorpio y marca un clima emocional intenso, introspectivo y transformador. No es un día para la superficialidad: el cielo invita a ir al fondo de lo que sentimos, a mirar de frente lo que incomoda, ¿cómo impacta en todos los signos?.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo11 de enero de 2026

En términos energéticos, esta lunación activa temas como el poder personal, la intimidad, los miedos ocultos, la lealtad y el deseo de verdad. Puede remover emociones profundas, pero también ofrecer una gran oportunidad de sanación si se la atraviesa con conciencia.

¿Qué propone la Luna en Escorpio?

  • Conectar con emociones intensas y reales
  • Soltar el control y viejas defensas emocionales
  • Transformar lo que duele en fuerza interna
  • Escuchar la intuición y los mensajes del cuerpo
  • Cerrar ciclos emocionales de forma consciente
Luna escorpio

Cómo impacta la Luna en Escorpio en cada signo

Aries

Emociones profundas ligadas a la confianza y el control. Día ideal para soltar rencores y transformar en vez de reaccionar.

Tauro

Se activan los vínculos uno a uno. Conversaciones intensas que pueden sanar o marcar límites necesarios.

Géminis

El foco está en el cuerpo y la rutina. Escuchá señales físicas y emocionales que venís ignorando.

Cáncer

Luna afín: sensibilidad, creatividad y emociones a flor de piel. Momento para expresar lo que sentís sin miedo.

Leo

Temas familiares y del pasado salen a la superficie. Ideal para ordenar emociones ligadas al hogar y las raíces.

Virgo

Palabras que pesan. Cuidado con decir desde la herida; mejor usar este tránsito para conversaciones honestas.

Libra

Se mueven temas de autoestima y valor personal. Día para revisar a qué le das poder emocional.

Escorpio

La Luna en tu signo intensifica todo. Conectás con tu verdad más cruda: usala para renacer, no para aislarte.

Sagitario

Necesidad de silencio y retiro emocional. Buen momento para soltar cargas internas y descansar la mente.

Capricornio

Se activan amistades y proyectos colectivos. Revelaciones importantes sobre quiénes sí y quiénes no.

Acuario

La Luna toca tu zona profesional. Emociones ligadas al reconocimiento, la autoridad y el rumbo laboral.

Piscis

Día de expansión emocional y espiritual. Ideal para rituales, introspección y conexión con tu fe interna.

Noticias relacionadas

 ¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

Fin de semana de limpieza emocional: qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado10 de enero de 2026

La Luna Nueva en Capricornio del 18 de enero marca uno de los momentos más importantes del mes

Luna Nueva en Capricornio de enero: cómo impacta en todos los signos del zodíaco

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026

Predomina una energía favorable para planificar con realismo, asumir compromisos y construir bases sólidas para el año.

Horóscopo del Niño Prodigio: qué le depara a cada signo este jueves 8 de enero

¿Cómo impacta Mercurio en Capricornio en la comunicación de todos los signos?

¿Cómo impacta Mercurio en Capricornio en la comunicación de todos los signos?

Rating Cero

La Mona Jiménez y una vida cargadas de hitos. 
play

En su cumpleaños: los 11 datos más llamativos de Carlos "La Mona" Jiménez

La Mona Jiménez cumple 75 años.

La Mona Jiménez cumple 75 años a puro cuarteto: de odiar su apodo a convertirse en patrimonio cultural

El cambio de imagen reforzó su perfil mediático y volvió a posicionarla como una de las figuras más comentadas del reality.

La impresionante transformación de Sofía "La Reini" Gonet: buscó llamar la atención de Germán Martitegui

El Festival de Doma y Folclore de Jesús María tuvo su esperada apertura. 

De Jairo a DJ Fer Palacio: así fue la primera noche del festival de Doma y Folclore de Jesús María

Maxi López tendrá su propio programa: un reality show. 

Bomba: Maxi López tendrá su propio reality show en Argentina para mostrar su transformación física

El Polaco es el intérprete de muchos éxitos de la cumbia argentina. 

Video: un artista callejero argentino cantó un éxito de El Polaco en una peatonal de Irlanda y se viralizó

últimas noticias

El empresario tecnológico Bryan Johnson se propuso desafiar el paso del tiempo con una ambiciosa rutina orientada a extender su longevidad.

Secreto revelado: cómo hace el multimillonario Bryan Johnson para potenciar su longevidad día a día

Hace 19 minutos
play
La Mona Jiménez y una vida cargadas de hitos. 

En su cumpleaños: los 11 datos más llamativos de Carlos "La Mona" Jiménez

Hace 21 minutos
Detuvieron a Tzachi Baverman, jefe de Gabinete de Benjamín Netanyahu.

Detuvieron en Israel a uno de los principales funcionarios de Netanyahu

Hace 25 minutos
Identificaron a dos hombres como sospechosos.

Detuvieron a dos hombres por el doble crimen en Santa Fe: cuál es la nueva hipótesis

Hace 31 minutos
La Mona Jiménez cumple 75 años.

La Mona Jiménez cumple 75 años a puro cuarteto: de odiar su apodo a convertirse en patrimonio cultural

Hace 37 minutos