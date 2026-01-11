La Luna en Escorpio de hoy pide profundidad: cómo impacta en todos los signos

Este 11 de enero de 2026, la Luna transita por Escorpio y marca un clima emocional intenso, introspectivo y transformador. No es un día para la superficialidad: el cielo invita a ir al fondo de lo que sentimos, a mirar de frente lo que incomoda, ¿cómo impacta en todos los signos?.
En términos energéticos, esta lunación activa temas como el poder personal, la intimidad, los miedos ocultos, la lealtad y el deseo de verdad. Puede remover emociones profundas, pero también ofrecer una gran oportunidad de sanación si se la atraviesa con conciencia.
¿Qué propone la Luna en Escorpio?
Emociones profundas ligadas a la confianza y el control. Día ideal para soltar rencores y transformar en vez de reaccionar.
Tauro
Se activan los vínculos uno a uno. Conversaciones intensas que pueden sanar o marcar límites necesarios.
Géminis
El foco está en el cuerpo y la rutina. Escuchá señales físicas y emocionales que venís ignorando.
Cáncer
Luna afín: sensibilidad, creatividad y emociones a flor de piel. Momento para expresar lo que sentís sin miedo.
Leo
Temas familiares y del pasado salen a la superficie. Ideal para ordenar emociones ligadas al hogar y las raíces.
Virgo
Palabras que pesan. Cuidado con decir desde la herida; mejor usar este tránsito para conversaciones honestas.
Libra
Se mueven temas de autoestima y valor personal. Día para revisar a qué le das poder emocional.
Escorpio
La Luna en tu signo intensifica todo. Conectás con tu verdad más cruda: usala para renacer, no para aislarte.
Sagitario
Necesidad de silencio y retiro emocional. Buen momento para soltar cargas internas y descansar la mente.
Capricornio
Se activan amistades y proyectos colectivos. Revelaciones importantes sobre quiénes sí y quiénes no.
Acuario
La Luna toca tu zona profesional. Emociones ligadas al reconocimiento, la autoridad y el rumbo laboral.
Piscis
Día de expansión emocional y espiritual. Ideal para rituales, introspección y conexión con tu fe interna.