La Luna en Escorpio de hoy pide profundidad: cómo impacta en todos los signos

El transito no busca comodidad, busca verdad. Lo que hoy incomoda, mañana libera. Si te animás a ir profundo, este tránsito puede ser uno de los más transformadores del mes.

Este 11 de enero de 2026, la Luna transita por Escorpio y marca un clima emocional intenso , introspectivo y transformador. No es un día para la superficialidad: el cielo invita a ir al fondo de lo que sentimos, a mirar de frente lo que incomoda, ¿cómo impacta en todos los signos?.

Horóscopo de hoy, domingo11 de enero de 2026

En términos energéticos, esta lunación activa temas como el poder personal, la intimidad, los miedos ocultos, la lealtad y el deseo de verdad. Puede remover emociones profundas, pero también ofrecer una gran oportunidad de sanación si se la atraviesa con conciencia.

Emociones profundas ligadas a la confianza y el control. Día ideal para soltar rencores y transformar en vez de reaccionar.

Tauro

Se activan los vínculos uno a uno. Conversaciones intensas que pueden sanar o marcar límites necesarios.

Géminis

El foco está en el cuerpo y la rutina. Escuchá señales físicas y emocionales que venís ignorando.

Cáncer

Luna afín: sensibilidad, creatividad y emociones a flor de piel. Momento para expresar lo que sentís sin miedo.

Leo

Temas familiares y del pasado salen a la superficie. Ideal para ordenar emociones ligadas al hogar y las raíces.

Virgo

Palabras que pesan. Cuidado con decir desde la herida; mejor usar este tránsito para conversaciones honestas.

Libra

Se mueven temas de autoestima y valor personal. Día para revisar a qué le das poder emocional.

Escorpio

La Luna en tu signo intensifica todo. Conectás con tu verdad más cruda: usala para renacer, no para aislarte.

Sagitario

Necesidad de silencio y retiro emocional. Buen momento para soltar cargas internas y descansar la mente.

Capricornio

Se activan amistades y proyectos colectivos. Revelaciones importantes sobre quiénes sí y quiénes no.

Acuario

La Luna toca tu zona profesional. Emociones ligadas al reconocimiento, la autoridad y el rumbo laboral.

Piscis

Día de expansión emocional y espiritual. Ideal para rituales, introspección y conexión con tu fe interna.