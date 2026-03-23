Tras su cruce con Javier Milei, Paolo Rocca definió: "Hoy una empresa no puede depender de un solo país"

El CEO de Techint afirmó que está invirtiendo "en producción de petróleo y GNL" en Argentina. El acto que protagonizó con Lula da Silva a principio de mes mientras el mandatario argentino lo insultaba.

El presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca , reflexionó sobre la relación de las empresas con los gobiernos tras su enfrentamiento con el presidente Javier Milei , quien lo había apodado "Don Chatarrín". " Hoy una empresa no puede depender de un solo país ", concluyó el empresario.

A principio de mes, Rocca inauguró una escuela en Brasil y se mostró junto al mandatario brasileño, Lula da Silva , en medio de uno de los enfrentamientos de Milei contra los "empresarios prebendarios".

" Fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8.000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo", había remarcado el empresario tras el acto.

El ítalo-argentino consideró que "no es fácil establecer una estrategia sólida" en el medio de la guerra de Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump , y la relación comercial entre Canadá, México y Estados Unidos , a través del acuerdo USMCA .

"En la Argentina, el contexto mundial y los conflictos generan oportunidades en producción de petróleo y GNL, y estamos invirtiendo allí", afirmó el empresario.

Rocca participó este lunes de la CERAWeek by S&P Global, el principal encuentro internacional del sector petrolífero y gasífero, que se realiza esta semana en Houston, Estados Unidos. Allí compartió un panel con Atul Arya, Senior Vice President de S&P Global Energy; Luis Cabra, Director General de Transición Energética, Tecnología, Institucional y Adjunto al CEO y Matt Renner, presidente de Google Cloud.

En la edición 2024 del mismo evento había respaldado a Milei en el inicio de su mandato. "Tenemos mucha esperanza en el nuevo Presidente. Tal vez estemos frente al inicio de un nuevo ciclo para el país", había asegurado desde Estados Unidos hace dos años.

El ataque de Javier Milei a Paolo Rocca en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso

El presidente Javier Milei había apuntado en el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen), cuando tocó el tema de exportaciones y cruzó a la oposición de "corruptos": "Pagaban el triple y se llevaban la diferencia, manga de corruptos, por eso defienden a Don Chatarrín", expresó.

En sintonía con el tono sarcástico e histriónico que dominó buena parte de su discurso, el mandatario volvió a cargar contra un grupo de empresarios, chicaneó con apodos con “Don Chatarrín de los Tubitos Caros” y "Piedrita", para referirse a Rocca, “Don Gomita Alumínica”, por Javier Madanes Quintanilla, el empresario que cerró la fábrica de neumáticos Fate y controla Aluar, el único productor de aluminio nacional. "¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“, expresó.

Además, añadió: “Entiendo que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. Demás está decir que para este gobierno la respuesta es no. Si pensáramos en términos de utilitarismo político, la respuesta es clara, ya que beneficiar a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara. Por eso sorprende la defensa encendida de los populistas en favor de la protección de la industria nacional subsidiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos, cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta, no para rechazarla", agregó.

En referencia a Techint, aseguró: “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero u$s4.000 cuando se paga u$s1.400 y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“.