2 de noviembre de 2026 Inicio
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Cyber Monday 2026: los mejores sitios para ver qué descuentos son reales y saber quién vende más barato

Cinco páginas permiten seguir el historial de precios y comparar tiendas durante los tres días del evento. Así se puede verificar si una rebaja llegó con esta campaña antes de pagar.

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Algunas empresas extienden las promociones toda la semana

Algunas empresas extienden las promociones toda la semana, pero las fechas oficiales son esos tres días.

El Cyber Monday 2026 arrancó este lunes 2 de noviembre y se extiende hasta el 4, con la participación de cerca de 800 empresas del país. Como suele pasar en cada edición, muchos consumidores se preguntan si los descuentos son reales o si las tiendas subieron los precios los días previos para mostrar el descuento.

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Para despejar esa duda hay sitios que registran la evolución de los precios en el tiempo y permiten comparar entre tiendas. Son cinco, Cero Verso, ComparaYa, Precialo, SoloPrecio e Historial.com, y sirven para comprobar si una oferta es genuina y encontrar dónde sale más barato.

El evento llega mientras hay un fuerte crecimiento del comercio electrónico. Según el Estudio Mid Term 2026 de la CACE, el 16% de los argentinos hizo su primera compra digital este año, y en el primer semestre el ecommerce facturó $19.533.815 millones, con 181,5 millones de órdenes de compra (+21%) y un ticket promedio de $107.597.

Desde la cámara destacan que, más allá de los descuentos, pesan las cuotas sin interés, las entregas rápidas, la garantía de devolución y el botón de arrepentimiento. Algunas empresas extienden las promociones toda la semana, pero las fechas oficiales son esos tres días.

Los mejores sitios para comprar mejor en el Cyber Monday 2026

Cero Verso registra precios de productos de Mercado Libre y permite ver su evolución. Cada mañana anota el precio más bajo de 3592 productos y el "antes" que muestra la plataforma, y lo compara con su historial usando la mediana de los últimos 30 días. La plataforma tiene para ofrecer cinco veredictos posibles, "precio más bajo registrado", "bajó de verdad" (al menos un 10% por debajo del precio habitual), "medio verso", "puro chamuyo" y "precio normal".

Necesita al menos 7 días de historial para opinar. "Muchas publicaciones muestran un precio tachado y un '% OFF'. El problema, ese 'antes' lo pone el vendedor y muchas veces nunca fue el precio real", explican desde el sitio.

ComparaYa es un buscador que reúne más de 539.000 productos de 73 tiendas desde las cuales obtiene los recursos para comparar los precios. Alcanza con escribir el nombre del producto para ver las opciones y, al elegir una, comparar y hacer clic en "Ver oferta" para ir a la tienda. También ofrece alertas de precio, historial, reseñas y una función para saber dónde conviene comprar si se llevan varios productos en un solo carrito.

"Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar el producto ideal al mejor precio, facilitando la búsqueda sin necesidad de abrir múltiples pestañas a la vez", explican sus desarrolladores.

Precialo es un buscador basado en los catálogos de las principales tiendas del país. Monitorea cada precio, muestra el historial y permite crear alertas personalizadas para recibir un email si baja el producto que se está buscando. SoloPrecio rastrea ofertas, cupones y descuentos en 288 tiendas, y solo muestra un precio si la lectura tiene menos de 24 horas. Ordena las tiendas de la más barata a la más cara y agrega leyendas como "está caro, estuvo $200.000 menos el mes pasado" o "el precio es normal".

Historial.com permite buscar por nombre, marca o código de barras y ver los precios históricos en las principales tiendas. Indica dónde está el mejor precio y, debajo, el porcentaje real de descuento si lo hay. Con estos sitios se puede comprar con la seguridad de acceder a una oferta real, aunque se aconseja elegir tiendas oficiales y reconocidas y prestar atención a costos que no están a la vista en primera instancia como el envío, la financiación y las políticas de devolución.

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