Una niña le pidió ayuda a ChatGPT para la tarea de una forma polémica y se llevó el reto de su madre

El video que se hizo viral en X mostró a una estudiante pidiéndole a la IA que la ayudara con la tarea de un modo polémico y despertó reacciones encontradas.

Una joven estudiante utilizo ChatGPT de una forma muy polémica para que la ayude con su tarea.

Una joven estudiante utilizo ChatGPT de una forma muy polémica para que la ayude con su tarea.

Un video viral volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del papel de la inteligencia artificial en la educación. En la grabación, una niña aparece frente a la pantalla pidiéndole a ChatGPT que le resuelva la tarea escolar. Hasta ahí, nada fuera de lo común: cientos de estudiantes recurren todos los días a estas plataformas. Pero la manera en que lo hizo generó una lluvia de comentarios.

El clip se hizo viral rápidamente en X, con frases superpuestas en tono de burla y emojis que reforzaban la ironía. Entre tanto, la madre de la menor apareció en escena para marcarle los límites: le llamó la atención por la forma en que había encarado el pedido y dejó en claro que hacer trampa con la tecnología no iba a ser aceptado en casa.

El video de la niña que le pidió ayuda a ChatGPT de una forma polémica

La menor explicó al sistema que tenía una serie de limitaciones —desde “ceguera” hasta “falta de manos”— con el objetivo de que el asistente digital le contestara de una manera mucho más extensa y detallada. Esa estrategia fue la que desató la polémica: mientras algunos lo tomaron con humor, otros lo consideraron un claro ejemplo de manipulación para “sacarle el jugo” a la IA.

El registro se expandió en redes porque combina dos ingredientes potentes: la picardía infantil y la discusión sobre cómo usar las nuevas herramientas digitales. En las imágenes, puede verse cómo la nena pide a ChatGPT que le explique la tarea en diez párrafos separados, alegando dificultades que en realidad no tenía. Esa táctica buscaba conseguir una explicación más completa y fácil de copiar al cuaderno.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos usuarios comentaron que se trataba de una simple ocurrencia infantil y que lo importante era que la estudiante quería comprender mejor el contenido. Otros fueron más críticos: señalaron que “hacer pasar por discapacidad” para lograr ventajas es un ejemplo negativo y que naturalizar estas prácticas puede volverse problemático en la educación.

