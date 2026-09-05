5 de septiembre de 2026 Inicio
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Este modelo de Tesla es el más esperado de Europa pero está trayendo problemas en China: qué sucedió

Es uno de los modelos más esperados en el Viejo Continente y ya genera atención en el mercado asiático. Qué se sabe sobre la nueva versión del SUV eléctrico de la marca.

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El Tesla Model Y L

El Tesla Model Y L, la versión de seis plazas del SUV eléctrico, genera expectativa en el mercado europeo mientras enfrenta cuestionamientos de propietarios en China.

  • El nuevo modelo de Tesla que genera expectativa en Europa.
  • La versión más grande y familiar del popular vehículo eléctrico.
  • Qué está pasando con este modelo en China.
  • Los reclamos que encendieron las alarmas entre sus propietarios.

Este modelo de Tesla es el más esperado de Europa pero está trayendo problemas en China: el SUV eléctrico comenzó a recibir numerosas quejas de propietarios a un año de su lanzamiento. Los reclamos apuntan a la suspensión trasera y al desgaste prematuro de los neumáticos, ¿qué sucedió?

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Es uno de los modelos que más expectativa genera entre los seguidores de la marca en el viejo continente. Se trata de una versión más grande y espaciosa del conocido Model Y, con capacidad para seis pasajeros, que comenzó a fabricarse en la Gigafactory de Shanghái en 2025.

Sin embargo, mientras crece la expectativa por su posible llegada a otros mercados, varios propietarios en el gigante asiático comenzaron a reportar problemas en la suspensión trasera del vehículo. Las quejas se multiplicaron durante las últimas semanas y apuntan principalmente a un hundimiento progresivo de la parte trasera, que en algunos casos modifica considerablemente la distancia entre los neumáticos y la carrocería.

Cuál es el nuevo modelo de Tesla que genera dudas en el mundo

Los reclamos de los propietarios están relacionados principalmente con la suspensión trasera del Tesla Model Y L. Según los testimonios recopilados por medios especializados, la parte posterior del vehículo puede comenzar a ceder después de determinados recorridos, especialmente luego de viajes largos o cuando el automóvil circula con una carga importante.

El problema no sería solamente estético. Cuando la suspensión trasera pierde altura, también puede modificarse la geometría de las ruedas y afectar el comportamiento del auto. De acuerdo con los reportes de propietarios, Tesla utiliza como referencia una altura trasera cercana a los 784 milímetros, mientras que por debajo de los 764 milímetros se habilitaría el reemplazo de determinados componentes de la suspensión.

El Tesla Model Y L es una versión alargada del Model Y convencional y fue desarrollada especialmente para ofrecer mayor espacio interior y una configuración de seis plazas. El vehículo mide aproximadamente 4,98 metros de largo, frente a los 4,79 metros del Model Y convencional, y cuenta con una configuración de tres filas de asientos. Su mayor tamaño permite ofrecer más espacio para pasajeros y equipaje.

El modelo comenzó a fabricarse en China en agosto de 2025 y actualmente se comercializa en ese mercado, mientras que también está disponible en algunos otros países. La posibilidad de que llegue a Europa genera expectativa debido al éxito que tiene el Model Y en esa región.

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