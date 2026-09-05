Este modelo de Tesla es el más esperado de Europa pero está trayendo problemas en China: qué sucedió Es uno de los modelos más esperados en el Viejo Continente y ya genera atención en el mercado asiático. Qué se sabe sobre la nueva versión del SUV eléctrico de la marca. Por Agregar C5N en









El Tesla Model Y L, la versión de seis plazas del SUV eléctrico, genera expectativa en el mercado europeo mientras enfrenta cuestionamientos de propietarios en China.

El nuevo modelo de Tesla que genera expectativa en Europa.

La versión más grande y familiar del popular vehículo eléctrico.

Qué está pasando con este modelo en China.

Los reclamos que encendieron las alarmas entre sus propietarios. Este modelo de Tesla es el más esperado de Europa pero está trayendo problemas en China: el SUV eléctrico comenzó a recibir numerosas quejas de propietarios a un año de su lanzamiento. Los reclamos apuntan a la suspensión trasera y al desgaste prematuro de los neumáticos, ¿qué sucedió?

Es uno de los modelos que más expectativa genera entre los seguidores de la marca en el viejo continente. Se trata de una versión más grande y espaciosa del conocido Model Y, con capacidad para seis pasajeros, que comenzó a fabricarse en la Gigafactory de Shanghái en 2025.

Sin embargo, mientras crece la expectativa por su posible llegada a otros mercados, varios propietarios en el gigante asiático comenzaron a reportar problemas en la suspensión trasera del vehículo. Las quejas se multiplicaron durante las últimas semanas y apuntan principalmente a un hundimiento progresivo de la parte trasera, que en algunos casos modifica considerablemente la distancia entre los neumáticos y la carrocería.

Cuál es el nuevo modelo de Tesla que genera dudas en el mundo Los reclamos de los propietarios están relacionados principalmente con la suspensión trasera del Tesla Model Y L. Según los testimonios recopilados por medios especializados, la parte posterior del vehículo puede comenzar a ceder después de determinados recorridos, especialmente luego de viajes largos o cuando el automóvil circula con una carga importante.

El problema no sería solamente estético. Cuando la suspensión trasera pierde altura, también puede modificarse la geometría de las ruedas y afectar el comportamiento del auto. De acuerdo con los reportes de propietarios, Tesla utiliza como referencia una altura trasera cercana a los 784 milímetros, mientras que por debajo de los 764 milímetros se habilitaría el reemplazo de determinados componentes de la suspensión.

El Tesla Model Y L es una versión alargada del Model Y convencional y fue desarrollada especialmente para ofrecer mayor espacio interior y una configuración de seis plazas. El vehículo mide aproximadamente 4,98 metros de largo, frente a los 4,79 metros del Model Y convencional, y cuenta con una configuración de tres filas de asientos. Su mayor tamaño permite ofrecer más espacio para pasajeros y equipaje. El modelo comenzó a fabricarse en China en agosto de 2025 y actualmente se comercializa en ese mercado, mientras que también está disponible en algunos otros países. La posibilidad de que llegue a Europa genera expectativa debido al éxito que tiene el Model Y en esa región.