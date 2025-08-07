7 de agosto de 2025 Inicio
Si tenés alguno de estos 20 celulares viejos, tenés un tesoro: te pueden pagar bastante

Algunos modelos que marcaron época hoy cotizan en miles de dólares. En plataformas como eBay y Mercado Libre, la demanda no para de crecer.

Hay celulares antiguos que son muy valorados por coleccionistas y que podrían valer una fortuna.

Durante años fueron íconos de estatus o simples herramientas de comunicación. Hoy, algunos de esos celulares que quedaron en el fondo de un cajón tienen una segunda vida, y mucho más valiosa de lo que cualquiera imaginaría. Modelos como el BlackBerry 7230, el Motorola StarTAC o el recordado Nokia 3310 despiertan pasiones entre coleccionistas y nostálgicos, quienes pagan cifras sorprendentes por obtenerlos.

El fenómeno no es exclusivo de la Argentina, aunque aquí también se percibe. En sitios como Mercado Libre, ciertos teléfonos antiguos alcanzan precios impensados, mientras que en eBay las cotizaciones se disparan aún más. La combinación de escasez, valor sentimental y diseño retro genera un combo irresistible para quienes coleccionan tecnología.

Uno de los casos más llamativos es el del Mobira Cityman 900, un modelo de Nokia de fines de los 80 apodado "Gorba", en referencia a Mijaíl Gorbachov, quien lo usó públicamente. Pesaba más de 700 gramos, tenía una antena visible y su diseño es más propio de una película de espías que de la telefonía moderna. Hoy, es prácticamente imposible de encontrar en el mercado local, y en eBay llega a cotizarse por más de 400 dólares.

A continuación, una lista con 20 celulares vintage que, si todavía están guardados en algún rincón, podrían significar una grata sorpresa económica.

Blackberry7230

Cuánto me pueden pagar estos 20 celulares viejos

  • BlackBerry 7230

    Aparecida en 2003 y símbolo de la telefonía empresarial, se ofrece en eBay a 205 dólares. En Argentina, escasea.

  • Motorola Razr V3

    Ícono de los 2000 por su diseño tipo almeja. En Mercado Libre va desde los $9.000 hasta los $140.000.

  • Pantech C300

    Uno de los teléfonos con tapa más pequeños. En eBay se consigue por 85 dólares, aunque en Argentina no aparece en oferta.

Nokia 3310

  • Nokia 3310

    El infalible de los años 2000. La reedición de 2017 ronda los $199.000 a $229.000, mientras que el original se ofrece a 985 dólares en eBay.

  • Nokia Mobira Cityman 900

    Aparece en eBay a 420 dólares. En el país, es una pieza casi mitológica.

  • Nokia 7280

    Diseño excéntrico, apodado "el labial". En eBay se vende a 200 dólares. No hay stock en Argentina.

  • Nokia 5510

    Lanzado en 2001, fue pionero al mezclar música y teclado QWERTY. En eBay figura desde 705 dólares.

  • Sony Ericsson T68i

    Entre los primeros en incluir pantalla color y Bluetooth. Se cotiza en eBay a 235 dólares.

  • LG Prada

    Precursor táctil antes del iPhone. Su versión II llega a 469 dólares en eBay. Sin presencia local.

  • Samsung BlackJack

    Smartphone con Windows Mobile. En eBay aparece a 410 dólares.

  • Motorola 3200

    Versión más compacta del clásico "ladrillo". Su valor en eBay ronda los 198 dólares.

  • Ericsson GH 198

    Modelo europeo lanzado en 1992. Difícil de conseguir en la región, se ofrece a 190 dólares.

MotorolaStarTAC

  • Motorola StarTAC

    El primer "flip phone" popular. En Mercado Libre, su precio va de $35.000 a $550.000.

  • Motorola MicroTAC 9800X

    Diseño con tapa desplegable para el micrófono. Su cotización en eBay es de 1.079 dólares.

  • Siemens S10

    Pionero en mostrar colores en pantalla. En eBay puede conseguirse por 229 dólares.

  • Nokia 9000 Communicator

    Un híbrido entre teléfono y agenda. Ofrecido en eBay a 940 dólares.

  • Motorola DynaTAC 8000X

    Primer teléfono móvil comercial. Llega a valer u$s27.310 en eBay y hasta $5 millones en Mercado Libre.

  • Nokia N91

    Con disco duro para música. En eBay ronda los 764 dólares.

  • iPhone 1ra generación

    El modelo original lanzado en 2007 puede alcanzar los 25.000 dólares, y en algunos casos, hasta 320.000 si está en caja y sin uso.

