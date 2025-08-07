Si tenés alguno de estos 20 celulares viejos, tenés un tesoro: te pueden pagar bastante Algunos modelos que marcaron época hoy cotizan en miles de dólares. En plataformas como eBay y Mercado Libre, la demanda no para de crecer. Por







Hay celulares antiguos que son muy valorados por coleccionistas y que podrían valer una fortuna.

Durante años fueron íconos de estatus o simples herramientas de comunicación. Hoy, algunos de esos celulares que quedaron en el fondo de un cajón tienen una segunda vida, y mucho más valiosa de lo que cualquiera imaginaría. Modelos como el BlackBerry 7230, el Motorola StarTAC o el recordado Nokia 3310 despiertan pasiones entre coleccionistas y nostálgicos, quienes pagan cifras sorprendentes por obtenerlos.

El fenómeno no es exclusivo de la Argentina, aunque aquí también se percibe. En sitios como Mercado Libre, ciertos teléfonos antiguos alcanzan precios impensados, mientras que en eBay las cotizaciones se disparan aún más. La combinación de escasez, valor sentimental y diseño retro genera un combo irresistible para quienes coleccionan tecnología.

Uno de los casos más llamativos es el del Mobira Cityman 900, un modelo de Nokia de fines de los 80 apodado "Gorba", en referencia a Mijaíl Gorbachov, quien lo usó públicamente. Pesaba más de 700 gramos, tenía una antena visible y su diseño es más propio de una película de espías que de la telefonía moderna. Hoy, es prácticamente imposible de encontrar en el mercado local, y en eBay llega a cotizarse por más de 400 dólares.

A continuación, una lista con 20 celulares vintage que, si todavía están guardados en algún rincón, podrían significar una grata sorpresa económica.

Blackberry7230 Cuánto me pueden pagar estos 20 celulares viejos BlackBerry 7230 Aparecida en 2003 y símbolo de la telefonía empresarial, se ofrece en eBay a 205 dólares . En Argentina, escasea.

Motorola Razr V3 Ícono de los 2000 por su diseño tipo almeja. En Mercado Libre va desde los $9.000 hasta los $140.000 .

Pantech C300 Uno de los teléfonos con tapa más pequeños. En eBay se consigue por 85 dólares, aunque en Argentina no aparece en oferta.