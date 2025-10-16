16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Preocupación total por el virus informático que te puede afectar en WhatsApp Web

Un software malicioso, identificado por una compañía global de seguridad, se propaga velozmente por la versión de escritorio y afecta a múltiples ámbitos.

Por
La rápida expansión del virus a través de WhatsApp encendió las alarmas en el sector tecnológico.

La rápida expansión del virus a través de WhatsApp encendió las alarmas en el sector tecnológico.

Freepik

La empresa Trend Micro lanzó una alerta por la aparición de SORVEPOTEL, un virus informático que se expande mediante WhatsApp Web y ya provocó 477 infecciones, de las cuales 457 se registraron en Brasil. Aunque todavía no hay reportes fuera de ese país, el crecimiento de los casos preocupa a especialistas y autoridades por la velocidad con la que el malware se replica entre usuarios y organizaciones.

WhatsApp anunció la llegada de la función Resúmenes de Mensajes.
Te puede interesar:

Llega la herramienta más pedida a WhatsApp: se podrán resumir mensajes de grupos con Inteligencia Artificial

A diferencia de otros ataques cibernéticos, SORVEPOTEL no roba datos ni exige dinero, sino que busca multiplicarse automáticamente a través de los dispositivos conectados. Este comportamiento genera interrupciones en redes y sistemas, afectando potencialmente a sectores como el gubernamental, educativo, tecnológico y de servicios públicos, donde la comunicación por mensajería instantánea es constante.

El mecanismo de infección comienza con un mensaje de phishing enviado desde un contacto comprometido, lo que genera confianza en el remitente. El texto incluye un archivo ZIP que aparenta ser un documento legítimo, como un recibo o informe médico, pero en realidad contiene un acceso directo de Windows (.LNK). Al ejecutarlo, se activa un script de PowerShell que descarga el software malicioso desde servidores externos y lo instala de forma persistente en la carpeta de inicio del sistema operativo.

Virus WhatsApp
El virus SORVEPOTEL ya afectó a cientos de usuarios en Brasil, según Trend Micro.

El virus SORVEPOTEL ya afectó a cientos de usuarios en Brasil, según Trend Micro.

¿Qué hacer para evitar el virus SORVEPOTEL?

Una vez que se ejecuta, el malware se conecta a un servidor de comando y control (C2) y, si detecta que el usuario tiene abierta la versión de escritorio de WhatsApp, envía automáticamente el archivo infectado a todos los contactos y grupos, generando una propagación masiva. En algunos casos, esto puede derivar en suspensiones de cuentas por infringir las normas de uso de la plataforma.

Los expertos recomiendan desactivar las descargas automáticas, no abrir archivos ZIP de remitentes desconocidos y mantener actualizado el antivirus y el sistema operativo. En entornos laborales, se sugiere restringir la transferencia de archivos y capacitar al personal sobre phishing y ciberseguridad.

WhatsApp Web
El malware se propaga desde contactos comprometidos a través de WhatsApp Web.

El malware se propaga desde contactos comprometidos a través de WhatsApp Web.

Según Trend Micro, SORVEPOTEL representa una nueva etapa en la evolución del malware, ya que aprovecha los servicios de mensajería para expandirse de forma automática. Aunque hasta el momento no se detectaron robos de información, los especialistas advierten que la técnica podría emplearse en ataques más agresivos si no se refuerzan las medidas de prevención.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo aprovechar la nueva función de la app de mensajería.

Así es el procedimiento para escanear documentos en WhatsApp para mandarlos como PDF

El experto sugiere revisar la distancia entre el router y las zonas del hogar que más requieren conectividad.

En qué lugar de tu casa debés poner el router del Wifi para tener mejor señal en todos lados

Sam Altman, el dueño de OpenAI, también adelantó que la nueva actualización de ChatGPT tendrá personalidades únicas en función a cada usuario.

ChatGPT permitirá "contenido erótico" en su próxima actualización

Este electrodoméstico puede resultar peligroso si se usa de forma indebida.

Es un electrodoméstico, está en todas las cocinas y puede generar un incendio

Los enchufes dentro de poco tendrán una nueva forma, más seguro y confiable.

Adiós al enchufe tradicional: la nueva alternativa que es tendencia para modernizar tu casa

Cómo configurar tu celular para activar esta función.

Por qué hay que apretar un botón especial del celular en caso de emergencia

Rating Cero

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

últimas noticias

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

Hace 19 minutos
play
Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Hace 22 minutos
Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Hace 32 minutos
La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Hace 37 minutos
La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Hace 39 minutos