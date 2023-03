Privacidad en WhatsApp: conocé cuáles son las mejores opciones para tener mas control en tu celular

No se puede creer: qué significa el emoji de WhatsApp del fuego

También, ofrece características útiles, como el cifrado de extremo a extremo, que garantiza la privacidad y seguridad de las conversaciones. A continuación repasaremos estas herramientas.

WhatsApp

Cuales son las funcionalidades de WhatsApp para tener mejor privacidad

La privacidad es una de las principales preocupaciones de los usuarios, ya que en la app se trasfiere contenido muy personal. Ahora, repasaremos como mejorar la seguridad de tu teléfono y mejorar tu experiencia.

Abandonar los grupos silenciosamente

Ya no se anuncia en el chat, solo se lo notifica al administrador. Esto se realizó para que las personas no se sientan tan expuestas.

Modificar la confirmación de lectura y el estado en En línea

A través de la configuración podremos elegir que no llegue la confirmación de lectura al otro celular, ya que esto nos dará más privacidad en cuanto al momento que queramos leer los mensajes.

Chats individuales y grupales: cómo archivarlos o silenciarlos

De la misma forma, es una de las funciones que nos permite dejar la aplicación con pocas notificaciones y no estar de forma constante mirando que sucede. Al contrario, el silencio nos dejará revisar el chat cuando elijamos.

Cómo seleccionar qué fotos descargar y cuáles no

Esto nos protegerá de que la memoria de nuestro celular no explote y también no descargar contenido que no nos interesa.