WhatsApp continúa implementando mejoras para mantener satisfechos a los usuarios de la aplicación y entre las últimas novedades hay dos nuevas funciones muy interesantes. Una de ellas aplica sobre los mensajes temporales y la otra es especial para los que no les gusta escuchar audios. Ambas, sin necesidad de descargas adicionales.

Con esta función, los usuarios no tienen que elegir entre quedarse con todo el contenido del chat o nada, lo cual les brinda más flexibilidad si quieren usar mensajes temporales. Esto permite, por ejemplo, guardar un dato importante, una dirección o un recuerdo que la persona quiera conservar.

De qué se trata la nueva función "Mantener en Chat" en Whatsapp

La función “Mantener en el chat” habilita la posibilidad de conservar textos que podrías llegar a necesitar luego, y ofrece un mayor control sobre todo a quien envió el mensaje. Eso sí, el administrador deberá elegir si otros en el chat pueden conservarlo para más tarde.

Para que esto funcione, WhatsApp avisará cuando alguien guarde un mensaje enviado, y el usuario podrá anular la decisión. Si la elección es que nadie pueda guardar el mensaje, esta decisión será definitiva, por lo que nadie más podrá conservarlo, y será eliminado cuando el temporizador expire.

Junto a los mensajes guardados en WhatsApp se mostrará un icono de marcador y estarán organizados por chat, en la carpeta “Mensajes conservados”.

mantenerenchat (1).jpg WhatsApp

Cómo es la transcripción de mensajes en Whatsapp

Paralelamente, WhatsApp comenzó a probar en los últimos días una función muy útil para aquellos a los que no les gusta escuchar audios. Esto es la transcripción automática de mensajes de audio dentro de la aplicación.

Esta característica de conversión audio a texto fue liberada para un grupo reducido de usuarios de iPhone en algunos países, entre los que aparece Argentina.

Según se supo, quienes probaron esta novedad aseguraron que cuando funciona lo hace muy bien, aunque hay momentos en los que no transcribe. Esto sucede porque no se comprende lo que se dijo o habló en un idioma que no está habilitado por ahora.

Un dato a destacar es que todas las transcripciones serán procesadas en el dispositivo y no se compartirán con los servidores de WhatsApp o Apple, algo fundamental en términos de privacidad.

WhatsApp

Las nuevas medidas de seguridad de WhatsApp

A su vez, en el último tiempo, WhatsApp había anunciado nuevas medidas de seguridad para evitar varios de los ciberdelitos más frecuentes, como la sustracción de cuentas, la suplantación de identidad y las estafas virtuales.

Hasta el momento, la plataforma de mensajería de Meta cuenta con diversas capas de seguridad para resguardar la privacidad de sus usuarios, principalmente, la protección de los mensajes personales con el cifrado de extremo a extremo.

Entre las medidas anunciadas, está una doble verificación para prevenir intentos no autorizados de mover la cuenta de WhatsApp a otro dispositivo, seguridad criptográfica para ver si una conexión es segura y otros chequeos.