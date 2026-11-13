Misterio por un asteroide que se dirige a la Tierra: ¿extraterrestres o una antigua nave soviética? Descubierta en 1998, cuando pasó a 800.000 kilómetros del planeta, la roca espacial tiene unos 30 metros de diámetro. Ahora, su aceleración no gravitacional despertó el interés de los científicos y aficionados que intentan encontrar una explicación al fenómeno. Por Agregar C5N en









El asteroide 1998 KY26 tiene unos 30 metros de diámetro. Redes sociales

El asteroide 1998 KY26 volvió a despertar la curiosidad en científicos y apasionados por el espacio, por una particularidad en su aceleración no gravitacional generó todo tipo de hipótesis: desde que en realidad es una nave espacial extraterrestre hasta que se trataría de una sonda soviética.

Ante esta situación, el especialista Avi Loeb planteó la hipótesis de que se tratara de "nave espacial soviética Phobos 1 , que fue lanzada en julio de 1988 y sufrió un fallo dos meses después debido a un comando informático erróneo".

Algunos científicos tienen la teoría que este objeto se trata de un "cometa oscuro", que a simple vista parece un asteroide pero que por sus movimientos se asemeja más a un cometa que podría liberar gases sin dejar rastro.

Una nueva investigación publicada en la revista de divulgación Icarus explicaron que la temperatura promedio orbital de 1998 KY26 está muy por encima del umbral de sublimación del hielo. Una de las posibles explicaciones es que el asteroide tenga agua u otros materiales congelados en su interior.

Al calentarse por el Sol, esos materiales podrían transformarse en gas y escapar hacia el espacio. Ese proceso, conocido como desgasificación, funcionaría como una especie de pequeño propulsor que modifica su movimiento. Su conclusión es probablemente se trate de un "asteroide deshidratado".

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) planea aterrizar la nave espacial Hayabusa2 en este objeto en julio de 2031. Después de su paso por el asteroide 162173 Ryugu, de 900 metros de diámetro, en 2018, que trajo muestras del asteroide a la Tierra en 2020.