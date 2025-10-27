27 de octubre de 2025 Inicio
Los elementos que están prohibidos para limpiar la notebook: podés arruinarla

Mantener la computadora en buenas condiciones requiere una limpieza adecuada y conocer qué productos pueden dañar sus componentes más sensibles.

Por
Cuáles son los elementos que no se pueden usar para limpiar una notebook.

Cuáles son los elementos que no se pueden usar para limpiar una notebook.

  • La limpieza periódica del equipo prolonga su vida útil y mejora el rendimiento.
  • Algunos productos como limpiavidrios, alcohol común o amoníaco pueden dañar la notebook.
  • Se recomienda el uso de paños de microfibra y alcohol isopropílico al 70%.
  • Las rejillas y ventilaciones deben limpiarse con aire comprimido y sin introducir objetos.
Aplicando estos consejos vas a poder detectar si te están robando el WiFi, proteger tu red de futuras intrusiones y optimizar la velocidad de conexión.
El uso constante de los dispositivos electrónicos hace que mantenerlos limpios sea una tarea clave. Sin embargo, muchos desconocen que ciertos productos de limpieza pueden causar daños irreversibles en una notebook. Desde fallas en el teclado hasta manchas permanentes en la pantalla, una mala elección de elementos puede comprometer tanto la estética como el funcionamiento del equipo.

Antes de comenzar cualquier limpieza, los especialistas recomiendan apagar completamente la computadora, desconectarla del cable de corriente y retirar todos los periféricos. En los modelos con batería extraíble, también conviene sacarla. El procedimiento ideal comienza con un paño de microfibra, que permite eliminar la suciedad sin rayar las superficies. Este debe humedecerse apenas con unas gotas de alcohol isopropílico al 70%, evitando el contacto directo del líquido con el dispositivo.

El orden también influye: se aconseja iniciar por la tapa, seguir con la base y los laterales, y dejar la pantalla y el teclado para el final. Estas zonas requieren mayor cuidado, ya que son más vulnerables a la presión o al exceso de humedad. Además, es recomendable realizar la limpieza en un ambiente bien iluminado y libre de estática, para detectar manchas o partículas que podrían pasar inadvertidas.

Limpieza notebook
Las ventilaciones deben limpiarse solo con aire comprimido y sin introducir objetos para evitar daños en el sistema.

Las ventilaciones deben limpiarse solo con aire comprimido y sin introducir objetos para evitar daños en el sistema.

Cuáles son los elementos que están prohibidos para limpiar la notebook

Existen sustancias que, aunque parezcan inofensivas, pueden arruinar la computadora. Los expertos desaconsejan el uso de limpiavidrios, alcohol común, amoníaco o aerosoles multiuso, ya que sus componentes químicos pueden corroer la pintura o dañar los circuitos internos. También se debe evitar el uso de cepillos con cerdas duras y aspiradoras domésticas, que pueden generar electricidad estática y afectar las piezas internas.

Para el teclado y el mouse, lo ideal es retirar el polvo con aire comprimido en ráfagas cortas. Si quedan restos, se pueden usar hisopos ligeramente humedecidos con agua, pero nunca verter líquidos de forma directa. En el caso del ratón, conviene revisar el sensor y los rodillos internos, limpiándolos con suavidad.

Limpieza notebook 2
Los técnicos sugieren realizar una limpieza completa cada uno o dos meses para evitar el sobrecalentamiento por acumulación de polvo.

Los técnicos sugieren realizar una limpieza completa cada uno o dos meses para evitar el sobrecalentamiento por acumulación de polvo.

Finalmente, las rejillas y ventilaciones requieren un mantenimiento cuidadoso: solo debe aplicarse aire comprimido y en ningún caso introducir objetos. Si el dispositivo presenta mucha acumulación de polvo, es preferible realizar el proceso por etapas y dejarlo reposar al menos cinco a diez minutos antes de volver a encenderlo. Los técnicos sugieren repetir el procedimiento cada uno o dos meses, dependiendo del uso, para evitar que el polvo afecte la temperatura y el rendimiento general del sistema.

