"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased": el regreso del legendario Yakuza en búsqueda de venganza

Los años pasaron y Yakuza se consolidó cada vez más alcanzando las 21 millones de copias vendidas en todo el mundo . Y ahora llega “Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name” , un juego que C5N ya pudo jugar para combrar si esta saga sigue a la altura de sus primeras entregas.

imagen 2 - Yakuza Se sitúa tres años después de los eventos de Yakuza 6: Song of Life.

“Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased” se sitúa tres años después de los eventos de Yakuza 6: Song of Life, donde nosotros volvemos a tomar el control de Kazuma Kiryu, el legendario yakuza que fingió su muerte y abandonó su nombre para proteger a su familia. Ahora estaremos trabajando como un agente secreto para una misteriosa organización llamada Daidoji. Sin embargo, su pasado no tarda en volver a encontrarlo y se verá envuelto en un conflicto con un personaje muy especial que intentará sacarlo de su anonimato.

Está de más aclarar que este juego es súper continuista, por lo que si no jugaste ninguna de sus anteriores entregas te recomiendo leer un poco o mirar algún resumen por internet, ya que este no se encarga de hacerlo. Y ahora, a diferencia del último juego de la saga, Yakuza: Like a Dragon (2020), el cual había cambiado su género para transformarse en un RPG por turnos, The Man Who Erased regresa a su clásico sistema de combates en escenarios abiertos, por lo que los detractores de los combates más tácticos estarán muy felices.

imagen 3 - Yakuza Regresa a su clásico sistema de combates en escenarios abiertos.

Como ya es costumbre en los Yakuza, nosotros tendremos ciudades abiertas para movernos a nuestro antojo mientras seguimos una serie de misiones. Las calles del distrito de Sotenbori en Osaka o los callejones de Isezaki Ijincho en Yokohama serán algunos de los escenarios principales por los que iremos eliminando pandillas de matones y juntando dinero para meternos en algunas de sus tiendas, consiguiendo consumibles para seguir hacia nuestro objetivo.

Una de las cosas más divertidas que encontrarás esta vez es su nuevo sistema de combate, que se divide en dos estilos muy diferentes: el “estilo yakuza” y el “estilo agente”. El primero es el clásico de la saga, basado en la fuerza bruta y el carisma de Kiryu, mientras que el segundo es más táctico y veloz, y aunque a mí personalmente se me hizo un tanto extraño y me sacó de onda, vas a poder utilizar gadgets de alta tecnología como cables electrificados con los que vas a enlazar y arrojar enemigos al mejor estilo Spiderman o granadas de humo y drones para golpear al rival.

Lo bueno es que podés cambiar de estilos las veces que quieras, lo que te va a permitir personalizar tu forma de combatir y realizar combos que te faciliten eliminar a una mayor cantidad de enemigos. A mí el estilo agente me pareció muy práctico al tener muchos enemigos juntos, mientras que el yakuza es mucho más fuerte si nos enfrentamos en batallas uno contra uno.

imagen 4 - Yakuza Lo bueno es que podés cambiar de estilos las veces que quieras.

A medida que vayamos subiendo de nivel, completando misiones o participando en diferentes actividades, ganaremos dinero y puntos de la red Akame, que nos permitirán desbloquear diferentes atributos en un árbol de habilidades. Este te permite personalizar y mejorar a Kiryu y lo divide en 4 secciones: Estadísticas, Destrezas Compartidas, Agente y Yakuza. Cada rama tiene varios nodos que desbloquea mejoras pasivas o activas, como aumentar el daño, la resistencia, la defensa o la velocidad de recuperación del calor, o aprender nuevos movimientos especiales. Varias de estas mejoras no estarán disponibles desde el comienzo, ya que se desbloquean a medida que avanzamos en la historia principal, pero al mismo tiempo te recomiendo ir juntando dinero, porque su costo suele ser muy elevado.

Las mejoras suelen ser muy importantes, porque el juego tiene una dificultad que, al menos a mí, me pareció un tanto elevada. Hay momentos donde vas a recibir golpes por todos lados y la vida se filtra como agua y comenzar de nuevo desde un save un poco retrasado no es nada divertido. De todas formas, si el juego detecta que no parás de morir, te ofrecerá descender la dificultad y, aunque no lo creas, aceptar que aún no estás preparado y practicar en un modo más simple te permitirá subirla en otro momento.

imagen 5 - Yakuza El juego tiene una dificultad que, al menos a mí, me pareció un tanto elevada.

Mejorar nuestras estadísticas básicas también será otra de las maneras que vas a tener de encarar el nivel de dificultad. Podés comprar brazaletes, calzoncillos y demás, que te darán distintas bonificaciones, o alimentos muy útiles antes de entrar en combate. Así que pasá más seguido por las tiendas y fijate si algo de lo que venden te puede resultar de utilidad.

Y no solo vas a tener los clásicos comercios, por supuesto que tenemos aún presente las sub-misiones que modifican las reglas habituales de la serie y ofrecen una gran variedad de actividades secundarias como el karaoke, billar, dardos y las arcades con clásicos juegos de SEGA como Sonic o Daytona USA 2, una verdadera joya. Yo no pude evitar pasar unos largos minutos intentando sacar un peluche de la máquina de garra, un verdadero vicio.

Otra de las actividades que vuelve, y esta vez mejorada, es el modo Coliseo. Esta es una interpretación de arenas de combate que involucra nuevas mecánicas, donde deberemos elegir entre diferentes personajes con sus propios movimientos y rasgos para enfrentarse a los enemigos. También debemos cuidar la autoestima de los luchadores en la zona de descanso, donde podemos interactuar con ellos y ofrecerles bebidas para potenciarlos. Sin dudas, este es otro de esos modos donde te podés pasar tus buenas horas, ya que es tremendamente entretenido.

imagen 6 - Yakuza Las sub-misiones ofrecen una gran variedad de actividades secundarias.

En cuanto a su aspecto gráfico, luego de haberlo jugado en su versión de PlayStation 5, pude observar que hay muchas animaciones que se ven increíbles, pero no suelen ser consistentes, ya que luego volvemos a tener algunos escenarios bastante planos que no resaltan en lo absoluto y se sienten un tanto genéricos. Aunque a grandes rasgos podría decir que el juego se ve bastante bien, más aún teniendo en cuenta que es una versión cross-gen.

Lo que sí hay que destacar es la calidad de la historia y la construcción de personajes, que sigue siendo una locura. Con un trasfondo en cada uno de ellos que se siente genial y hacen que cada vez queramos saber mucho más sobre su historia, y eso lo dejan muy en claro, ya que este juego es solo el puente entre Yakuza 6 y el próximo juego de la serie, “Infinite Wealth”.

imagen 7 - Yakuza “Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased” es un juego que se disfruta de comienzo a fin.

Gracias a su buena aceptación de los últimos lanzamientos en occidente de Yakuza, tenemos una vez más un juego subtitulado al español, cosa que se agradece muchísimo, aunque vamos a echar en falta su versión física, ya que solo sale en digital a un precio reducido para todos los países fuera de Asia.

“Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased” es un juego que se disfruta de comienzo a fin, no es perfecto, sigue teniendo los mismos problemas de cámara con los que nunca me sentí cómodo, sumado a algunos detalles en su combate, pero esto no quita que su historia siga evolucionando para brindarnos con cada entrega unas tramas más elaboradas y personajes cada vez más llamativos. Si sos fan de la saga, es una compra obligada, y si lo vas a comprar como puerta de entrada, te lo recomiendo, aunque no olvides ponerte al día con su historia.