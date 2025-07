Uno de ellos fue el programador Matías Vallejos, quien compartió en su cuenta de X una curiosa interacción con el chatbot. Luego de pedirle hablar en español y adoptar un tono argentino, fue por más y solicitó algo muy puntual: que hablara como si fuera de Córdoba.

Chat GPT voz.jpg

El video de Chat GPT hablando en cordobés

La reacción del asistente fue inmediata y desopilante. Ante la consulta, respondió con un “Claro, culiau” y siguió con frases como: “Mirá, con la tonada cordobesa, todo suena más divertido, viste. Por ejemplo, podríamos decir, qué lindo día pa tomar unos mates en el patio, culiau”.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, acumulando visualizaciones y despertando una oleada de comentarios. Entre las respuestas más celebradas, un usuario comentó: “Que culiao el chat-gpt”. Otro escribió en tono de broma: “Necesito una novia virtual, gpt act as novia cordobesa que me quiera y no me rompa el corazón. ¿Dónde me suscribo?”.

Captura video Chat GPT voz.png

También hubo quien citó una famosa frase de la canción "Soy cordobés", de Rodrigo Bueno: “Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más…”.

El experimento dejó en evidencia no solo la capacidad de adaptación lingüística del modelo creado por OpenAI, sino también su potencial para entretener con empatía y humor local. Una función que, sin dudas, abre nuevas posibilidades de interacción con acento propio.