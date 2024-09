Las 5 diferencias más importantes entre el iPhone 16 Pro y el iPhone 15 Pro.

Recientemente Apple presentó el nuevo iPhone 16 Pro, luego de tantas expectativas que tenían los usuarios sobre este dispositivo. Sin embargo, muchos se preguntan si realmente vale la pena adquirir este último modelo . Como se sabe, con cada nuevo lanzamiento se esperan mejoras, pero no siempre son lo suficientemente notables como para justificar un cambio inmediato.

iPhone 16 1 Apple

IPhone 16 Pro vs. iPhone 15 Pro: principales diferencias

Batería

El iPhone 16 Pro presenta una duración de batería superior a la del 15 Pro. Esta ofrece hasta 4 horas más de autonomía, lo que se traduce en un total de 27 de uso continuo.

A pesar que tiene una batería ligeramente más pequeña (3.577 mAh frente a 3.650 mAh), la mejora en eficiencia energética del chip A18 Pro compensa esta diferencia, ofreciendo una mejor gestión de energía. Además, es compatible con la nueva tecnología de carga inalámbrica Qi2, que no estaba disponible en el 15 Pro.

Por otra parte, el iPhone 15 Pro, si bien cuenta con una batería capaz y un excelente rendimiento energético, no alcanza la duración del nuevo modelo. La introducción de la carga Qi2 en el 16 Pro también suma una ventaja para quienes prefieren cargar su dispositivo de manera rápida y sin cables.

Procesador

El iPhone 16 Pro está equipado con el nuevo chip A18 Pro, que mejora la velocidad y eficiencia en comparación con el A17 Pro del iPhone 15 Pro.

El A18 Pro incluye un motor neuronal de 16 núcleos y está fabricado con tecnología de 3 nanómetros de segunda generación, lo que no solo lo hace más rápido, sino también más eficiente en el consumo energético. Esto es particularmente útil para tareas intensivas como juegos, edición de video y aplicaciones de inteligencia artificial.

Cámara

El iPhone 16 Pro trae una novedad en la cámara con un botón de control lateral exclusivo que permite acceder rápidamente a la captura de imágenes y a funciones como zoom y exposición. Además, mejora el sensor ultra gran angular, que ahora tiene 48 megapíxeles, frente a los 12 MP del iPhone 15 Pro.

iPhone 16

Pantalla

El iPhone 16 Pro aumenta el tamaño de su pantalla y alcanza las 6.3 pulgadas, frente a las 6.1 del iPhone 15 Pro. Aunque la diferencia parece mínima, se crea una experiencia de visualización más inmersiva y un diseño más estilizado.

También mejora el brillo máximo de su pantalla, la hace más versátil en diferentes condiciones de luz y añade una capacidad de atenuación hasta 1 nit para una visualización nocturna más cómoda.

El iPhone 15 Pro, aunque también cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR, no incluye esta pequeña ampliación ni la mejora en el brillo máximo. Si bien ambos modelos conservan la tecnología ProMotion y Always On Display, la diferencia de tamaño y la optimización de los bordes hacen que el iPhone 16 Pro ofrezca una experiencia más refinada en términos de pantalla.

Diseño

El diseño del iPhone 16 Pro mantiene un estilo similar al del iPhone 15 Pro, con un revestimiento de titanio de grado cinco que ofrece resistencia y ligereza. Sin embargo, el nuevo modelo cuenta con terminaciones más finas que maximizan el espacio de la pantalla, para dar una apariencia más moderna y sin bordes.

Además, Apple mejoró la durabilidad del cristal frontal, haciéndolo un 50% más rígido que su predecesor, lo que aumenta la resistencia a caídas y golpes.