Cuándo es la peregrinación a Luján 2026 y todo lo que hay que tener en cuenta para la caminata

Este evento convoca cada año a cientos de miles de fieles en una de las movilizaciones religiosas más grandes de Argentina.

La 52° edición de la Peregrinación a Luján se desarrollará durante el fin de semana del sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026. Miles de fieles recorrerán aproximadamente 60 kilómetros desde el barrio porteño de Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, bajo la consigna "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

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La caminata exige cerca de quince horas de marcha continua a través de siete municipios del oeste bonaerense . La participación es completamente libre y gratuita, sin inscripción previa, y los organizadores recomiendan sumarse en compañía de familiares, amigos o grupos parroquiales.

Esta edición tendrá un condimento especial al desarrollarse apenas un mes antes de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina . Las misas centrales estarán a cargo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien presidirá tanto la ceremonia nocturna del sábado como la Misa Central del domingo frente a la Basílica.

La salida oficial de la imagen réplica de la Virgen está programada para las 10 de la mañana del sábado 3 de octubre desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 150 del barrio de Liniers. El dispositivo de asistencia sanitaria, seguridad y apoyo logístico comenzará a funcionar a las 8 de la mañana y se mantendrá activo hasta las 10 del domingo 4 de octubre.

La Misa Arquidiocesana se celebrará el sábado 3 a las 23.30 para acompañar el tramo nocturno de la travesía. La Misa Central tendrá lugar el domingo 4 a las 7 en el altar levantado frente a la Basílica, marcando el momento culminante de la llegada de los peregrinos al santuario.

Qué hay que tener en cuenta para la caminata a Luján

Cuidado de los pies y preparación física

Se recomienda usar calzado ya amoldado al pie, evitando estrenar zapatillas u ojotas. Es fundamental tener medias de algodón ajustadas para prevenir ampollas y aplicar vaselina o crema hidratante en dedos y talones antes de salir. Se recomienda también realizar caminatas de entrenamiento progresivas en las semanas previas y descansar bien la noche anterior.

Hidratación y alimentación

Durante el trayecto conviene tomar al menos dos litros de agua y recargar la botella en las paradas gratuitas de apoyo distribuidas a lo largo del recorrido. En la mochila es preferible llevar alimentos de fácil digestión como frutas, galletitas o barras de cereal. Se aconseja evitar el consumo de alcohol y realizar un desayuno liviano antes de partir.

Indumentaria

La ropa liviana de algodón es la opción más recomendada, complementada con prendas de abrigo para el tramo nocturno. La mochila debe incluir protector solar, gorro, capa impermeable y una muda de medias extra para el camino.

Seguridad

Caminar siempre acompañado es la recomendación principal de los organizadores. Quienes tomen alguna medicación deben informarlo a sus acompañantes. Es fundamental mantenerse en el recorrido oficial junto a la ruta, evitar caminar sobre las vías del tren y acudir a los puestos sanitarios atendidos por voluntarios ante cualquier necesidad de asistencia física o hidratación.