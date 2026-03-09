La función de iPhone que muy pocos conocen y trae beneficios para la salud Una herramienta incorporada en los dispositivos de Apple ayuda a reducir el malestar que algunas personas sienten al usar el celular mientras viajan. Por + Seguir en







Esta nueva función del iPhone busca reducir mareos al usar el celular en viajes. iphoneislam.com

Apple incorporó una función llamada Indicadores de movimiento en vehículos para reducir el mareo al usar el celular durante un viaje.

El problema se produce por un conflicto sensorial entre lo que perciben los ojos y lo que registra el oído interno.

La herramienta muestra puntos animados en la pantalla que acompañan el desplazamiento del vehículo.

El objetivo es disminuir síntomas como náuseas, dolor de cabeza y mareos al mirar el teléfono en movimiento. Utilizar el celular mientras se viaja en auto, colectivo o tren puede generar incomodidad en muchas personas. Para enfrentar ese problema, Apple incorporó en el iPhone una función llamada Indicadores de movimiento en vehículos, una herramienta pensada para reducir los mareos y el malestar que pueden aparecer al mirar la pantalla durante un trayecto.

Este fenómeno ocurre por un conflicto entre los sentidos. Mientras los ojos observan una pantalla que parece mantenerse fija, el oído interno, responsable del equilibrio, percibe que el cuerpo se encuentra en movimiento junto con el vehículo. Esa diferencia entre ambas señales genera una descoordinación que el cerebro interpreta como una situación anormal.

El problema forma parte de un cuadro conocido como cinetosis, el mismo tipo de malestar que algunas personas experimentan al viajar en barco, avión o automóvil. La herramienta desarrollada por Apple busca reducir ese conflicto sensorial y mejorar la experiencia de uso del celular durante los desplazamientos.

La función Indicadores de movimiento en vehículos fue incorporada en iPhone con el objetivo de reducir el mareo que puede aparecer al usar el celular durante un viaje. Cuando está activada, el dispositivo muestra pequeños puntos animados en los bordes de la pantalla que se desplazan en función del movimiento del vehículo.

Estos indicadores agregan señales visuales dinámicas que acompañan el desplazamiento real del entorno. De esta manera, el sistema intenta sincronizar la información que reciben los ojos con la que percibe el cuerpo a través del equilibrio, reduciendo el conflicto sensorial que suele provocar náuseas o malestar.