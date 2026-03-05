5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Ciberataque al CONICET: una agrupación criminal amenaza con filtrar datos

El grupo ransomware anunció en la dark web haber encriptado información del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. El organismo, por ahora, no lo confirmó. Pero el reloj corre: el plazo vence este viernes.

Emilse Garzón
Por
Emilse Garzón
The Gentlemen registra hasta el momento 223 víctimas en todo el mundo.

The Gentlemen registra hasta el momento 223 víctimas en todo el mundo.

Un aviso en la dark web encendió las alarmas: la agrupación cibercriminal The Gentlemen afirmó haber atacado al IBR CONICET - Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Dos días después, la firma especializada Birmingham Cyber Arms LTD (BCA LTD) confirmó la publicación. Para estos ataques pueden haber temporizadores de negociación fijado por los delincuentes informáticos. Al momento de escribir este artículo, tomando en cuenta la información disponible, el tiempo se agotaría este viernes.

La tecnología Li-Fi destrona al Wi-Fi para conectividad doméstica.
Te puede interesar:

Adiós al router Wi-Fi: esta es la tecnología con luces LED para tener una mejor conexión

C5N consultó al área de comunicación del IBR CONICET y la respuesta fue cauta: el ataque "se trataría de una presunción, verificada como tal por el área de informática de IBR y del CONICET Rosario". En otras palabras, sostiene que al momento, no detectó el ciberataque. La sede central del organismo no respondió a la consulta de este medio. Conicet ya había sufrido un grave ciberataque en el año 2022, pero en aquella ocasión hubo un comunicado oficial.

El CONICET no es un organismo cualquiera. La Resolución 1523/2019 de la Secretaría de Gobierno de Modernización establece las definiciones de Infraestructura Crítica (IC) e Infraestructura Crítica de la Información (ICI), y el organismo reúne los criterios para ser clasificado en esa categoría: es un ente autárquico del Estado que concentra activos estratégicos vinculados a energía, salud, medio ambiente, tecnología y representante de soberanía nacional. También funciona como fuente de asesoramiento tanto para el Estado como para el sector privado. En 2025, fue clasificada como la mejor institución gubernamental de investigación de América Latina por el Scimago Institutions Ranking.

Con esta condición proveedora de activos estratégicos, sus sistemas y procesos deberían tener protección prioritaria. Pero el contexto no ayuda: la inversión en ciencia y tecnología en Argentina se encuentra en uno de sus niveles más bajos en décadas, mientras que proteger los sistemas de una infraestructura de este tipo requiere conocimiento técnico especializado y presupuesto sostenido.

El historial de ataques ransomware en Argentina

Uno de los casos más recordados es el ataque a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 2024, en plena discusión global sobre el rol de la energía nuclear en la inteligencia artificial. El organismo lo negó. El problema llegó después: los ciberdelincuentes publicaron en la dark web documentos que serían planos del reactor CAREM e información confidencial, al alcance de cualquiera.

El problema es estructural, en Argentina no existe regulación que obligue a informar públicamente cuando una institución sufre este tipo de delitos, ni filtraciones de datos. Las víctimas pueden optar por el silencio, y frecuentemente lo hacen.

Quiénes son The Gentlemen

The Gentlemen registra hasta el momento 223 víctimas en todo el mundo, en sectores que van desde logística y tecnología hasta salud y finanzas.

"The Gentlemen es un grupo que surgió de la nada y empezó a reclamar víctimas grandes, lo que indica que en realidad son un rebranding de otro grupo experimentado con afiliados", explicó a C5N Mauro Eldritch, director de BCA LTD y experto de reconocimiento internacional en amenazas cibernéticas. Y agregó que "ese suele ser un indicador conductual de veteranía".

En Argentina, el grupo tiene antecedentes recientes. En febrero atacaron a la cadena de perfumería y cosmética Pigmento: "En ese caso las negociaciones fracasaron y están vendiendo la data", agregó Eldritch.

Qué información está en juego

El IBR CONICET cuenta con investigaciones de acceso público con procesos de anonimización, pero también guarda datos personales de trabajadores e investigadores. Si esa información es secuestrada y se filtra, podría ser utilizada para estafas o vendida en mercados clandestinos, sirviendo para potenciales estafas.

¿Por qué le podría interesar a un cibercriminal acceder a un organismo de este tipo? El CONICET trabaja con vinculaciones tecnológicas, es decir, en colaboración con otras instituciones y empresas cuyas investigaciones pueden ser confidenciales. Un ataque ransomware no solo encripta archivos: expone la vulnerabilidad de sistemas que sostienen conocimiento estratégico de un país. En otras ocasiones lo hacen porque se ha detectado una vulnerabilidad que facilita el acceso para luego pedir un rescate.

Noticias relacionadas

La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Hoy existen potentes herramientas para procesar la información del caso Epstein.

Caso Jeffrey Epstein: cómo la inteligencia artificial puede desentrañar la red desde adentro

El TAT-8 fue testigo silencioso de profundas transformaciones globales.

Después de casi 40 años, recuperan del fondo del océano el primer cable transatlántico de fibra óptica

Cuáles son los alimentos que no deben meterse en la Air fryer

Cuidado: este es el alimento que nunca tenés que poner en la Air fryer

¿Qué es mejor, una airfryer o un horno eléctrico?

Air fryer vs. horno eléctrico: ¿cuál consume más energía?

Cómo zafar de la obsolescencia promagada de Minecraft. 

Adiós a Minecraft en las PC viejas: así podrás saber si vas a poder seguir jugando en tu computadora

Rating Cero

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Marvel estuvo envuelto en una importante polémica.

Era una parte fundamental de Marvel pero se alejó de los cines por una fuerte polémica y ahora regresará: qué actor es

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
play

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

El estilo de Melanie Griffith, la actriz ícono de los 80, hoy. 

La impresionante transformación de Melanie Griffith: está igual a Meg Ryan en los 90

El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026. 

Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

últimas noticias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con menores ingresos impositivos.

Caída de la actividad: la recaudación, a la baja por séptimo mes consecutivo

Hace 8 minutos
Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Hace 30 minutos
play
La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Hace 35 minutos
Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Hace 40 minutos
Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 51 minutos