La alarmante predicción sobre Inteligencia Artificial del profesor al que tildaron de "loco"

Desde hace meses, cada vez se conoce un poco más sobre las ventajas y desventajas de utilizar o no Inteligencia Artificial. Con el boom del ChatGPT muchas personas intentaron ganar la lotería , planear viajes o simplemente elaborar preguntas aleatorias para que el chatbot responda con lo que podría ser una "verdad absoluta", pero que no es 100% confiable.

En línea con el alarmante pronóstico que realizó Geoffrey Hinton, un pionero de Google sobre la IA, ahora se suma Gary Marcus, un profesor que en los últimos meses planteó una serie de predicciones inquietantes.

"Algo increíble está sucediendo en el mundo de la inteligencia artificial, y no es del todo bueno", escribió Marcus en un artículo. En el que remarcó que la IA podría salirse de control y generar caos en la humanidad.

Un hombre se suicidó después de conversar con un chatbot

En esta línea, diferentes episodios ocurrieron durante el 2023, que pueden llamar la atención. En línea con lo que propone Gary Marcus, durante el mes de marzo un hombre en Bélgica se suicidó después de conversar con el chatbot Eliza, de la empresa Chai.

robot tecnologia Pixabay

Su esposa sostiene que "el hombre se quitó la vida después de charlar con la inteligencia artificial", aunque las autoridades belgas no tienen un precedente de este tipo.

En un artículo para la revista Wired, Marcus plantea esta problemática: "¿Quizás un chatbot lastimará a alguien tan profundamente que la persona se verá impulsada a terminar con su vida? ".

Y añadió que "los sistemas de inteligencia artificial que tenemos ahora no están bien controlados. Todavía no es una situación terrible, pero la gente les está dando cada vez más poder. Y no sabemos qué pueden hacer esos sistemas en una situación determinada".