5 de noviembre de 2026 Inicio
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Por las importaciones, cierra una histórica papelera en Tornquist y despide a todos sus empleados

Los dueños comenzaron a importar la cartulina, que era su principal producto. Gran parte del pueblo vive de esa empresa.

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Papelera del Sur se especializaba en la elaboración de cartulina para envases.

Papelera del Sur se especializaba en la elaboración de cartulina para envases.

Una papelera de la localidad de Tornquist anunció que cierra una histórica papelera y despedirá a 160 empleados, debido a que los dueños comenzaron a importar la cartulina, que era su principal producto.

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La noticia fue comunicada a los representantes sindicales durante una reunión realizada en Bahía Blanca con responsables del área de Recursos Humanos de Interpac, el grupo empresario dueño de la fábrica.

La compañía Papelera del Sur arrastraba problemas financieros desde hacía varios meses, con interrupciones en el proceso de producción y, de hecho, los empleados estaban suspendidos, a la es espera de que la actividad pudiera recuperarse.

Según argumentaron desde la empresa, la fabricación de cartulina había dejado de ser rentable por las dificultades para competir con los productos importados.

Papelera del Sur se especializaba en la elaboración de cartulina para envases, que posteriormente era utilizada en otros establecimientos del mismo grupo empresario. En principio, el cierre alcanzará a la fábrica de Tornquist, y las imprentas ubicadas en Buenos Aires continuarán funcionando.

En cuanto a los despidos, los responsables de la firma aseguraron que se completará el pago de las indemnizaciones durante noviembre.

Más allá de las decenas de trabajadores despedidos, el impacto sobre la economía local se extiende a los transportistas, proveedores y comercios, que también se verán afectados por la desaparición de una empresa que durante años fue un factor importante en la actividad económica de Tornquist.

Desde el sindicato papelero se detalló que la papelera tenía dificultades económicas desde hacía aproximadamente dos años y medio, que habían obligado a suspensiones periódicas y una reducción de tareas.

El secretario general del sindicato, Gustavo Lanaro, cuestionó la política económica del gobierno de Milei. "Yo entiendo que tiene que haber competencia, pero no tendría que ser de cero a cien. También me tenés que dar herramientas para poder competir. Siempre hablamos de la baja de impuestos, pero es algo que nunca vimos en estos tres años".

"Básicamente a Tornquist esto le va a hacer un desastre", sostuvo en declaraciones radiales al programa Hora Pico. "Es toda gente que elige vivir acá, es la única fábrica grande y los sueldos nuestros también van a ser un golpe duro para el pueblo", concluyó.

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