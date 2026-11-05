5 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

C5N en Paraguay: la reacción de la gente tras la renuncia del presidente Santiago Peña

Ciudadanos paraguayos criticaron la gestión del mandatario saliente y pidieron "que pague por todo lo que robó". Además, le pidieron al mandatario que "no haga la de Bolsonaro, escaparse".

Por
Críticas a la gestión de Santiago Peña.

Críticas a la gestión de Santiago Peña.

Tras la renuncia del presidente, Santiago Peña, ciudadanos paraguayos criticaron la gestión del mandatario saliente y pidieron "que pague por todo lo que robó". En medio del escándalo por la intervención del banco ueno bank generó que millones de personas no puedan acceder a sus ahorros.

Myriam Bregman en la Cámara de Diputados.
Te puede interesar:

"La internacional en fuga": cómo reaccionó la política argentina a la renuncia de Santiago Peña

Desde Paraguay, la periodista Daniela Gian, enviada especial de C5N habló con los ahorristas que salieron a la calle para reclamar que se devuelva el dinero y exigir la renuncia de Santiago Peña. "Tenía invertido 43 mil millones y venimos a exigir que se haga algo, que se devuelva el dinero del pueblo. Tiene que salir esta manga de corruptos del poder, nunca debieron llegar ahí", aseguró una joven empleada de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Todo comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido. En paralelo, el ente regulador presentó una denuncia penal contra la cúpula directiva, lo que derivó en una causa judicial por presunta lesión de confianza y otros delitos.

"Debería ser juzgado. Es muy fácil que pueda renunciar y salir impune de esto. Mi papá es una persona enferma y se levantó con la noticia de ayer que no podía utilizar su dinero, tiene que comprar medicamentos, tiene necesidades específicas. Peña tiene que ir preso", afirmó una joven.

Otros de los entrevistados calificó la renuncia de Peña como una "estrategia" para poder "conseguir los fueros políticos y poder salvarse. La estrategia de Peña es esa, salvarse a lo Bolsonaro y poder fugarse del país con los fueros, que le otorga la denuncia. Como oposición política se está pidiendo el juicio político para que pueda ser procesado y pueda responder ante la Justicia".

El ciudadano paraguayo Ángel Escobar expresó también su descontento y exigió que se lleve a cabo un proceso institucional en contra de Santiago Peña. En declaraciones a C5N, cuestionó la dimisión al manifestar: "Necesitamos juicio político. No es hacer toda la macanada que hiciste e irte". Asimismo, comparó la situación con el accionar del excandidato brasileño, sosteniendo que "no es escaparse" el camino correcto, y reclamó que las autoridades rindan cuentas ante la justicia para que los responsables terminen tras las rejas.

Asimismo, señaló que el banco afectado era la única entidad habilitada en la ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera, tras haber absorbido previamente a la sucursal de Banco Visión. Escobar explicó que esta situación obligó a los vecinos —incluso a aquellos que no estaban bancarizados y habitualmente utilizaban efectivo— a ingresar su dinero en el sistema.

Por otro lado, otro ciudadano comparó lo sucedido en Paraguay con el "corralito" de Argentina, afirmando que se malversó e incautó el dinero de la gente trabajadora. Además, sostuvo que, aunque el proceso para un juicio político ya estaba encaminado, la dirigencia actual del Partido Colorado no representa al pueblo paraguayo. "Santiago peña es la persona que desangró al pueblo paraguayo. No tuvo la capacidad para ser presidente de la república", enfatizó.

En medio del escándalo financiero, renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

En un mensaje emitido en cadena nacional, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo. La decisión se produce en el marco de un escándalo financiero que atraviesa el país, generando un fuerte impacto político e institucional.

En uno de los momentos más difíciles de mi vida, con el corazón puesto en el Paraguay y la convicción de que nuestra República debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. Hoy nos toca la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas", expresó Peña.

En ese sentido, enfatizó que su dimisión se realiza con “absoluto respeto a nuestra Constitución nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación”, añadiendo que ningún cargo está por encima del bienestar del país. Asimismo, aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a la ciudadanía en caso de haber fallado y aclaró que "jamás fue su intención defraudar la confianza depositada en su gestión", sosteniendo que cada día asumió la responsabilidad con el firme propósito de trabajar por el desarrollo nacional.

Por otro lado, Peña subrayó que su máxima prioridad en este escenario es la tranquilidad de los ciudadanos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero, señalando que detrás de cada depósito existen años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. En ese sentido, expresó su deseo fundamental de que se garantice la devolución de dichos recursos, pidiendo que el fondo de garantías y depósitos cumpla cabalmente con su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A las 17 (hora argentina) iniciará el debate en el Senado. 

La Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Santiago Peña y ahora el Senado define si acepta su renuncia

Piden la renuncia de Santiago Peña. 

La presión opositora que condujo a la renuncia de Santiago Peña: cómo avanza el juicio político

play

En medio del escándalo financiero, renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

play

El testimonio de los ahorristas de Ueno Bank afectados por el corralito en Paraguay: "Quedamos todos congelados"

El presidente de Paraguay habló sobre el escándalo del Ueno Bank. 

En medio del escándalo del Ueno Bank, Peña afirmó que "el Gobierno va a proteger el fruto del esfuerzo" de los paraguayos

Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de Paraguay.
play

Por qué renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

Rating Cero

Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

El reconocido conductor estará en la serie de Prime Video.

Marcelo Tinelli estrenará su nuevo programa: los mejores humoristas que lo acompañarán

Damián Betular es uno de los jurados de MasterChef Celebrity.

"¿No escuchan?": el error de un participante de MasterChef que despertó el hartazgo de Damián Betular

La mayoría de sus colegas y seguidores desconocía su estado de salud.

Profundo dolor: murió una famosa comediante y actriz con la que todos reían

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

La emocionante despedida del actor a su excompañero.

El Turco Naim despidió a Daniel Bifulco con un conmovedor mensaje: "Sos y serás mi hermanito"

últimas noticias

De esta manera se pueden recuperar fotos o videos.

Paso a paso, cómo recuperar fotos y videos borrados del celular sin pagar ningún extra

Hace 7 minutos
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

Mientras sube el riesgo país, el dólar sigue estable en los $1.570

Hace 21 minutos
Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

Hace 22 minutos
WhatsApp permitirá programar el envío de mensajes.

WhatsApp prepara una función para programar mensajes y enviarlos en el momento elegido

Hace 32 minutos
Myriam Bregman en la Cámara de Diputados.

"La internacional en fuga": cómo reaccionó la política argentina a la renuncia de Santiago Peña

Hace 45 minutos