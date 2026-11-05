C5N en Paraguay: la reacción de la gente tras la renuncia del presidente Santiago Peña

Ciudadanos paraguayos criticaron la gestión del mandatario saliente y pidieron "que pague por todo lo que robó". Además, le pidieron al mandatario que "no haga la de Bolsonaro, escaparse".

Tras la renuncia del presidente, Santiago Peña , ciudadanos paraguayos criticaron la gestión del mandatario saliente y pidieron "que pague por todo lo que robó" . En medio del escándalo por la intervención del banco ueno bank generó que millones de personas no puedan acceder a sus ahorros.

Desde Paraguay, la periodista Daniela Gian , enviada especial de C5N habló con los ahorristas que salieron a la calle para reclamar que se devuelva el dinero y exigir la renuncia de Santiago Peña. "Tenía invertido 43 mil millones y venimos a exigir que se haga algo, que se devuelva el dinero del pueblo. Tiene que salir esta manga de corruptos del poder, nunca debieron llegar ahí ", aseguró una joven empleada de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Todo comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido. En paralelo, el ente regulador presentó una denuncia penal contra la cúpula directiva , lo que derivó en una causa judicial por presunta lesión de confianza y otros delitos.

" Debería ser juzgado. Es muy fácil que pueda renunciar y salir impune de est o. Mi papá es una persona enferma y se levantó con la noticia de ayer que no podía utilizar su dinero, tiene que comprar medicamentos, tiene necesidades específicas. Peña tiene que ir preso", afirmó una joven.

Otros de los entrevistados calificó la renuncia de Peña como una "estrategia" para poder "conseguir los fueros políticos y poder salvarse . La estrategia de Peña es esa, salvarse a lo Bolsonaro y poder fugarse del país con los fueros, que le otorga la denuncia. Como oposición política se está pidiendo el juicio político para que pueda ser procesado y pueda responder ante la Justicia".

AHORA | El descargo de la gente tras la renuncia de Santiago Peña



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El ciudadano paraguayo Ángel Escobar expresó también su descontento y exigió que se lleve a cabo un proceso institucional en contra de Santiago Peña. En declaraciones a C5N, cuestionó la dimisión al manifestar: "Necesitamos juicio político. No es hacer toda la macanada que hiciste e irte". Asimismo, comparó la situación con el accionar del excandidato brasileño, sosteniendo que "no es escaparse" el camino correcto, y reclamó que las autoridades rindan cuentas ante la justicia para que los responsables terminen tras las rejas.

Asimismo, señaló que el banco afectado era la única entidad habilitada en la ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera, tras haber absorbido previamente a la sucursal de Banco Visión. Escobar explicó que esta situación obligó a los vecinos —incluso a aquellos que no estaban bancarizados y habitualmente utilizaban efectivo— a ingresar su dinero en el sistema.

"Necesitamos juicio político. No es hacer toda la macanada que hiciste e irte": la bronca de la gente tras la renuncia de Santiago Peña @adanielagian



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Por otro lado, otro ciudadano comparó lo sucedido en Paraguay con el "corralito" de Argentina, afirmando que se malversó e incautó el dinero de la gente trabajadora. Además, sostuvo que, aunque el proceso para un juicio político ya estaba encaminado, la dirigencia actual del Partido Colorado no representa al pueblo paraguayo. "Santiago peña es la persona que desangró al pueblo paraguayo. No tuvo la capacidad para ser presidente de la república", enfatizó.

"Es realmente lamentable. Peña es uno de los mayores responsables del vaciamiento y de la versión paraguaya del corralito"



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En medio del escándalo financiero, renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

En un mensaje emitido en cadena nacional, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo. La decisión se produce en el marco de un escándalo financiero que atraviesa el país, generando un fuerte impacto político e institucional.

“En uno de los momentos más difíciles de mi vida, con el corazón puesto en el Paraguay y la convicción de que nuestra República debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. Hoy nos toca la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas", expresó Peña.

En ese sentido, enfatizó que su dimisión se realiza con “absoluto respeto a nuestra Constitución nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación”, añadiendo que ningún cargo está por encima del bienestar del país. Asimismo, aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a la ciudadanía en caso de haber fallado y aclaró que "jamás fue su intención defraudar la confianza depositada en su gestión", sosteniendo que cada día asumió la responsabilidad con el firme propósito de trabajar por el desarrollo nacional.

Por otro lado, Peña subrayó que su máxima prioridad en este escenario es la tranquilidad de los ciudadanos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero, señalando que detrás de cada depósito existen años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. En ese sentido, expresó su deseo fundamental de que se garantice la devolución de dichos recursos, pidiendo que el fondo de garantías y depósitos cumpla cabalmente con su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos.