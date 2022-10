Guía de BeReal para padres: cómo funciona y cómo proteger la privacidad de los hijos

Si hablamos de Redes Sociales ya se vuelve inevitable no mencionar a BeReal. Es que en el último tiempo ha crecido a grandes pasos y ya se metió en la competencia junto a TikTok e Instagram. Si bien, por supuesto, no tiene la misma cantidad de usuarios, de a poco va logrando atraer a más personas a su red debido a su interesante e innovador formato.

BeReal BeReal, una de las Redes Sociales del momento

Cómo funciona BeReal, la red social del momento

Se creó en Francia en el año 2020 y desde allí está en pleno crecimiento, alcanzando su pico máximo en la actualidad. A diferencia de otras apps, lo que se busca acá es una espontaneidad y reflejar una realidad. Es decir, su objetivo no es mostrar imágenes con diseños o filtros, sino, todo lo contrario. Se intenta mostrar a la persona tal como es y, además, ver que está haciendo en ese preciso instante.

En un momento determinado del día, que nadie sabe, BeReal envía una notificación a todos los usuarios comentándoles que tienen dos minutos desde que abren esa alerta para publicar el contenido. Les solicitará una imagen con la cámara trasera y otra con la delantera para poder así ver la cara del usuario y también en donde está en ese instante. Para tener en cuenta es que la foto permanecerá apenas 24 hs.

¿BeReal es seguro para tus hijos?

A la hora del registro del usuario, BeReal no establece demasiadas limitaciones en cuanto a franjas de edad. Tampoco se encuentran protecciones específicas de privacidad o seguridad. Pero, si bien la verificación de edad no es la deseada, las personas menores a 13 años no pueden registrarse. Asimismo, dependiendo de cada país, los menores entre 13 y 16 años podrían necesitar un permiso de un padre o tutor para completar el registro.

Otro aspecto a tener en cuenta es que nadie puede ver un listado de publicaciones de otros usuarios. Cada uno puede ver su propio contenido e incluso descargar sus fotos, pero ninguno más, pese a que el perfil es público.

Lo positivo es que cada uno puede poner el nombre y la imagen de perfil que desee. Además, solo podrán recibir comentarios de quienes integren su lista de amigos. Esto significa que, los que no estén allí, no podrán dejar comentarios, sino que, solo reacciones. Tampoco cuenta la aplicación con Mensajes Privados.

Cómo reportar a usuarios y contenido en BeReal

La aplicación cuenta con un sistema de reportes en donde se podrá informar contenidos no apropiados y que estén mal en la plataforma. Lo malo, es que no se podrá especificar el motivo de la denuncia y solo se podrá elegir si el contenido es no deseado o inapropiado.

El Contenido no deseado es cuando pensás que está fuera de lugar y, personalmente, no te agrada. En cuanto al Contenido Inapropiado, refiere a un usuario violando las normas de convivencia básicas.

Para reportar la publicación de cualquier usuario:

Presionar en el botón de tres puntos que hay al lado de la fecha de publicación.

Pulsar en la opción de Informar.

Elegir el motivo y confirmar.

Para reportar la cuenta de un usuario porque publica frecuentemente contenido inapropiado:

Entrá en el perfil con su información e ir al botón de tres puntos.

Elegir la opción "Informar"

Seleccionar el motivo y confirmar.

¿BeReal tiene sistema de control parental?

Como padre o madre no podrás ver y supervisar el contenido al que accede tu hijo o hija. Esto es porque no existe un control parental ni tampoco algo que se le parezca. Asimismo, cada perfil no cuenta con un listado de amigos o algún otro indicador que permite ver el círculo de cada persona y como interactúa.

La opción más cercana es poder crearte una cuenta en BeReal y pedirle a tu hijo o hija que te agregue. Allí, podrás ver el contenido que se sube.