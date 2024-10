Google Argentina juega fuerte con Inteligencia Artificial para capacitación y movilidad sustentable

La empresa comunicó la donación de u$s1 millón para las ONGs Chicos.net y Eidos, que con sus programas HumanIA y EsencIA, respectivamente, buscan acortar la brecha digital y preparar a distintas generaciones para la transformación digital.

Jubilados ANSES La Inteligencia Artificial puede mejorar la experiencia de las personas mayores con la tecnología. Freepik

La iniciativa surge de que, según el Global Connectivity Report 2022, sólo el 63% de la población argentina posee competencias digitales básicas, lo que nos ubica por debajo de la media regional.

HumanIA ofrece recursos, capacitaciones a docentes y estudiantes (especialmente mujeres), y actividades interactivas que invitan a reflexionar sobre los usos y avances de la IA, mientras que EsencIA aplica un programa de aprendizaje que combina tutores especializados y cursos educativos que fomentan el desarrollo de habilidades con esta tecnología, incluyendo a los mayores de 50 años, que conforman la llamada "generación plateada". En total, unas 100 mil personas se beneficiarán de estos proyectos.

Además, Google interviene con herramientas para el sector público, al incluir a la Ciudad de Buenos Aires en las pruebas piloto del proyecto Green Light, una iniciativa que combina Inteligencia Artificial y Google Maps para optimizar el funcionamiento de los semáforos, ya su ineficiencia produce contaminación en las intersecciones hasta 29 veces mayor que en otras partes de las calles.

Google Project Green Light El proyecto Green Light utiliza la Inteligencia Artificial de Google y las tendencias de Google Maps para entender los patrones del tráfico y elaborar recomendaciones inteligentes para los ingenieros, con el objetivo de mejorar la circulación y la movilidad urbana. Google

A través de la IA, analizan los patrones de tráfico para brindar recomendaciones para mejorar el flujo vehicular y reducir las emisiones con una reducción potencial de hasta el 30% de las paradas de tráfico y el 10% de las emisiones de dióxido de carbono.

Martín Viale, gerente operativo del Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad Urbana del Gobierno porteño, recordó que la Ciudad tiene 3.923 intersecciones semaforizadas, lo que la convierte en una de las urbes del mundo con más semáforos por habitante y por kilómetro cuadrado. "Mantenerlos coordinados es una tarea bastante compleja, siempre requerimos de infraestructura, de sensores. Gracias a la IA podemos usar los datos para optimizar los cambios según los flujos", sostuvo.

"El proyecto permite detectar cruces que quizá no están funcionando de manera óptima y se pueden mejorar en ciertas horas del día y también reportar otros que se descoordinan", señaló.

Los peligros de la Inteligencia Artificial

La española Pilar Manchón, directora de Ingeniería y Estrategia de Investigación de IA de Google, habló sobre la necesidad de un uso responsable de la Inteligencia Artificial ante los riesgos que presenta una tecnología que se presenta como tan poderosa.

"Cuando hablamos de herramientas tan potentes, que tienen un impacto tan profundo en quiénes somos, cómo hacemos las cosas y a dónde queremos ir como sociedad, hay que hacerlo de manera responsable. Para eso es indispensable tener una serie de principios como los que lanzó Google en 2017, que 'haz cosas que tengan un impacto positivo en la sociedad, en las personas, que sean para bien'. Si hay un mal uso, estudiémoslo y evaluémoslo antes de lanzar una herramienta. Priorizamos hacer las cosas bien antes que rápido. Eso es importantísimo por el riesgo que conlleva no hacerlo bien", subrayó.

inteligencia-artificial-ayudando-humanos.jpg Como cualquier herramienta, la Inteligencia Artificial puede ser utilizada para malos fines.

"Mi equipo de investigación se dedica al alineamiento con valores humanos. No solamente queremos que la IA nos dé soluciones sino que tome decisiones de acuerdo con los valores que nos importan. Pero si es una caja negra que no entendemos, que no sabemos cómo toma decisiones, es muy difícil. Tenemos que encontrar formas de asegurarnos un nivel de transparencia que nos dé control sobre los valores que están embebidos en la IA. Una de las formas en las que Google apuesta fuerte es adelantándonos a las necesidades que sabemos que están ahí, que son primordiales", explicó.

Los principios formulados por la empresa para el desarrollo de la IA son: "Debe ser socialmente beneficiosa; evitar crear o reforzar un sesgo injusto; estar construida y probada para ser segura; ser responsables con las personas; incorporar principios de diseño de privacidad; mantener altos estándares de excelencia científica; y estar disponible para usos que vayan de acuerdo con estos principios".

Las herramientas de Inteligencia Artificial de Google

La compañía californiano cuenta con una serie de aplicaciones que se nutren de la IA para resolver distintas situaciones de la vida diaria. Tres de las más importantes ya están disponibles para los usuarios de Argentina:

Bloqueo por detección de robo en Android . Si un delincuente le quita el celular de la manos una persona e intenta huir, esta función detectará los movimientos bruscos, comúnmente asociados a un robo, y bloqueará la pantalla del teléfono de manera automática y al instante , para impedir el acceso a cuentas y datos personales almacenados.

. Si un delincuente le quita el celular de la manos una persona e intenta huir, , para impedir el acceso a cuentas y datos personales almacenados. NotebookLM , un asistente de investigación y redacción que utiliza IA para ayudar a comprender y explorar material complejo, establecer nuevas conexiones a partir de la información y más . Permite cargar fuentes como notas de investigación, transcripciones de entrevistas y documentos corporativos, entre otros, y al instante puede analizarlos, resumirlos, y extraer ideas. Además, recientemente presentó la nueva función "Audio Overview" , por ahora solo disponible en inglés, que genera resúmenes en formato de audio conversacional a partir del contenido cargado.

, un . Permite cargar fuentes como notas de investigación, transcripciones de entrevistas y documentos corporativos, entre otros, y al instante puede analizarlos, resumirlos, y extraer ideas. Además, recientemente presentó la nueva función , por ahora solo disponible en inglés, que genera resúmenes en formato de audio conversacional a partir del contenido cargado. Gemini Live permite dialogar de manera fluida con un asistente virtual para explorar un nuevo tema o generar nuevas ideas. Ahora está disponible en castellano para las personas en la Argentina desde la aplicación móvil Gemini.