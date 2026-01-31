Cómo funciona la regla de los 30 centímetros en el router del Wifi y para qué sirve Esta regla sirve para que el hardware del proveedor rinda al máximo de su capacidad técnica sin necesidad de invertir en repetidores o equipos adicionales costosos. Por + Seguir en







Trucos para el Wifi de tu casa.

La regla de los 30 centímetros recomienda ubicar el router al menos a esa distancia de otros dispositivos u objetos densos.

La separación reduce interferencias de equipos como microondas, teléfonos inalámbricos y superficies metálicas.

Darle espacio al router permite que la señal se estabilice y se propague con mayor potencia.

El resultado es una conexión más estable, con menos cortes, mejor velocidad y menor latencia. La regla de los 30 centímetros funciona como una guía clave para optimizar el rendimiento de una red WiFi doméstica. Este criterio indica que el router debe ubicarse a una distancia mínima de 30 centímetros de otros dispositivos electrónicos u objetos físicos densos. El propósito es reducir interferencias electromagnéticas y evitar la saturación de la señal en su punto de origen. Al mantener ese espacio libre, las ondas de radio logran expandirse con mayor estabilidad y potencia antes de encontrarse con obstáculos que puedan absorberlas o distorsionarlas.

El fundamento de esta regla se apoya en la física de las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz. Muchos aparatos del hogar, como microondas, teléfonos inalámbricos o monitores para bebés, operan en rangos similares y generan ruido que afecta la calidad de la conexión cuando se encuentran demasiado cerca del router. Algo similar ocurre con superficies metálicas, espejos o paredes gruesas en contacto directo con el equipo, que bloquean la señal desde su emisión. Al respetar esta separación, el router dispone de una zona libre donde la señal se estabiliza antes de propagarse hacia el resto de la vivienda.

wifi cel En la práctica, este ajuste se traduce en una conexión más estable, menor latencia y una mejora general en la velocidad de navegación. Resulta especialmente importante para quienes realizan teletrabajo o consumen contenidos por streaming, ya que ayuda a prevenir microcortes asociados al sobrecalentamiento o a la mala ventilación del equipo cuando se encuentra encajonado. En síntesis, la regla de los 30 centímetros permite que el hardware rinda al máximo de sus capacidades sin necesidad de sumar repetidores ni invertir en dispositivos adicionales.

Así es la regla de los 30 centímetros para el Wifi La regla de los 30 centímetros se presenta como una de las pautas más simples y eficaces para mejorar el funcionamiento del WiFi en el hogar. Este criterio indica que el router debe ubicarse a no menos de 30 centímetros de otros dispositivos electrónicos u obstáculos físicos relevantes. La idea central consiste en darle a la señal el espacio necesario para expandirse y estabilizarse apenas sale de las antenas, evitando que se debilite de forma prematura por la cercanía de elementos que absorben o desvían la energía.

