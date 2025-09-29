Liga Nacional de Básquetbol 2025/26: previa de la nueva temporada

La 41ª temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, máxima división del básquetbol argentino, comenzó el 24 de septiembre de 2025.

En la temporada 2024/25, Boca Juniors ganó el campeonato, venciendo a Instituto 4-3 en la serie final. El decisivo 7º partido se disputó el 21 de julio y terminó con una ajustada victoria del equipo capitalino (78-77). Estos equipos se enfrentarán próximamente en la Supercopa Argentina, y a los aficionados al baloncesto les espera otra ronda de feroz rivalidad entre adversarios implacables.

Boca Juniors se proclamó campeón de Argentina por segundo año consecutivo y quinta vez en su historia. El poseedor del récord es Atenas, con 9 títulos. Sin embargo, el último gran éxito del Atenas fue en la temporada 2008/09.

El MVP del torneo del año pasado fue el base de Boca Juniors José Ignacio Vildoza, que fichó por el Girona de la Liga ACB española el 4 de agosto de este año.

La nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol contará con 19 equipos, uno menos que el año pasado. Aquí está la lista completa de los equipos en orden alfabético:

La máxima división del baloncesto argentino consta de dos fases: la temporada regular y los playoffs. En primer lugar, todos los equipos juegan 36 partidos en un formato de ida y vuelta. La temporada regular termina a finales de abril, y los 12 mejores equipos pasan a las eliminatorias. Los 4 primeros pasan directamente a cuartos de final, mientras que los equipos clasificados del 5º al 12º forman 4 parejas, y los ganadores acceden a cuartos de final. A los cuartos de final les siguen las semifinales y la final.

En las eliminatorias, los equipos juegan series al mejor de 3, excepto la final, que es al mejor de 4. Se espera que el nuevo campeón nacional se decida en julio. Los tres principales favoritos siguen siendo los mismos: Boca Juniors, Instituto y Quimsa.

El próximo torneo continuará con el sistema de play-out, en el que los dos equipos peor clasificados se enfrentan entre sí en una serie al mejor de 3 partidos. El ganador permanece en la Liga Nacional de Básquetbol, mientras que el perdedor desciende a la división inferior.

Tras la 1ª ronda de la temporada regular, los 4 mejores equipos participarán en la renovada Copa Islas Malvinas.

El 27 de noviembre comenzará el torneo clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar 2027. Estos partidos se celebran en el marco de la FIBA, socio de la empresa mundial de apuestas, 1xBet. Durante las pausas internacionales, algunos jugadores de la Liga Nacional de Básquetbol se unirán a sus selecciones nacionales.

