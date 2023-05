El verdadero significado del emoji de WhatsApp de la mujer con la mano a un lado

Muchas veces enviamos emojis erróneos sin darnos cuenta y el receptor del mensaje se queda en la duda o malinterpreta el mensaje, es por eso que lo ideal es recurrir a Emojipedia y verificar que emoji es más acertado a lo que queremos transmitir dentro de una conversación.

Emojis WhatsApp

Qué significa el emoji de WhatsApp de la mujer con la mano a un lado

Cada emoji de WhatsApp tiene un significado totalmente distinto, luego de recurrir a Emojipedia podemos determinar que el emoji de la mujer con la mano a un lado es conocida en inglés como Woman Tipping Hand.

Este emoji muchas veces se explica como que alguien está sosteniendo un plato o simplemente está pidiendo una propina. También puede indicar que está esperando el vuelto o la propina de algún establecimiento.

Emojis WhatsApp

En otros casos comúnmente expresa descaro o sarcasmo, o una forma de decir me da igual o esto no me importa en lo absoluto.

Es importante recordar que también existe su forma en masculino y en binario. El emoji de la mujer con la manos al costado en WhatsApp se agregó a Emoji 4.0 en 2016.