El innovador celular para jugar a videojuegos que llega para eliminar a Xbo y PlayStation.

Este gran dispositivo todavía no se puede conseguir en Argentina y no se sabe aún la fecha estimada que podría lanzarse oficialmente. Sin embargo, desde el sitio de Mercado Libre hay alguno que otro disponible pero que no son ofrecidos por sitios oficiales ni verificados.

CELULAR GAMING MERCADO LIBRE

De qué se trata el celular gaming que es furor

Este celular gaming se destaca por su diseño elegante y plano con cristal duradero, sin protuberancias de cámara, lo que proporciona una sensación súper cómoda. Las luces personalizadas en el turboventilador y los disparadores en los hombros añaden un toque único a su impresionante perfil.

La pantalla FHD+ de 6.8 pulgadas, con tecnología BOE Q9+ 2480 x 1116 y una tasa de actualización de hasta 120Hz, combinada con la tecnología AMOLED, ofrece una experiencia visual envolvente. Esta garantiza colores vibrantes y una nitidez excepcional, superando las expectativas de los usuarios más exigentes.

Para acompañar la excelente calidad de imagen, el RedMagic 9 Pro cuenta con dos altavoces 1115K y cinco unidades magnéticas de sonido, que ofrecen audio de alta fidelidad certificado por DTS: XULTRA.

En cuanto a rendimiento, este celular está equipado con un potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, opciones de RAM de hasta 16 GB y almacenamiento de hasta 512 GB. Esta combinación permite realizar múltiples tareas sin comprometer el rendimiento, manteniendo la estabilidad en todo momento, incluso en largas sesiones de videojuegos.

Además, el nuevo sistema de Refrigeración Multi-Dimensional ICE 13, con un ventilador turbo de alta velocidad, ducto de aire de refrigeración, foil de cobre y grafeno bajo la pantalla, garantiza un mayor flujo de aire para mantener el dispositivo frío en todo momento.

En el apartado de fotografía, el RedMagic 9 Pro impresiona con su configuración de cámara de 50MP+50MP+2MP con estabilización óptica de imagen. La cámara frontal de 16MP, ubicada bajo la pantalla de segunda generación, ofrece selfies nítidas y añade un toque futurista al diseño del dispositivo.

Por último, la batería de doble celda de 6500 mAh de este equipo proporciona la potencia necesaria para largas sesiones de juego, respaldada por una carga rápida de 80W que asegura recargas rápidas y eficientes. Esta capacidad permite que el celular se mantenga encendido durante 56 horas en modo de espera.