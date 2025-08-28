El electrodoméstico con más riesgo en una tormenta eléctrica: lo tenés que desenchufar Las descargas eléctricas de los rayos no solo afectan los edificios que golpean directamente, sino que pueden dañar los aparatos en varios metros a la redonda. Cómo protegerlos y a cuál prestar más atención. Por







Los rayos son peligrosos para este electrodoméstico. Freepik

La mayoría de las lluvias suelen ser inofensivas y solo dejan a su paso una importante cantidad de agua que drena normalmente. Sin embargo, Argentina también está expuesta a tormentas eléctricas que, más allá de las inundaciones o daños estructurales, también generan riesgo para los electrodomésticos.

No es necesario que un rayo impacte de manera directa en tu casa o edificio para afectar los aparatos: existe lo que se llama "golpe indirecto", es decir, una descarga eléctrica potente que cae en un área cercana y transmite un alto voltaje a través de los tomacorrientes o cables.

En este contexto, el electrodoméstico que corre más riesgo durante una tormenta eléctrica es el televisor. El peligro aumenta si, además del cable de corriente, está conectado a una antena como la de los servicios de televisión satelital, ya que las descargas eléctricas pueden llegar por cualquier de esas dos vías.

La clave es apagar el televisor y desenchufar todos los cables. Esto incluye la alimentación que va al tomacorriente y las conexiones externas como la antena, HDMI y LAN. De esta manera, en caso de un golpe de rayo directo o indirecto, la descarga no tendrá rutas abiertas para llegar al aparato.

smart tv En qué televisores Smart dejará de funcionar Netflix Pexels Qué hacer ante una tormenta eléctrica La Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante una tormenta eléctrica.