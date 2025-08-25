Desenchufá estos 3 electrodomésticos antes de salir de casa si querés evitar incendios

Los electrodomésticos forman parte de nuestra vida cotidiana, ya que sus múltiples usos aplican para todas las tareas del hogar, desde la cocina hasta el baño. Sin embargo, la electricidad que consumen puede llevar a una verdadera catástrofe, desde chispas hasta un incendio.

Es por eso que los especialistas en la materia recomiendan identificar los equipos con mayor potencial de riesgo y desconectarlos antes de salir, una acción tan simple como efectiva para el cuidado del hogar. Y es que algunos electrodomésticos, por más que estén desconectados, siguen consumiendo electricidad.

La combinación de calor acumulado y cables deteriorados puede ser suficiente para provocar fuego. Asimismo, mantener los equipos enchufados puede significar un consumo fantasma, que lleva a este malfuncionamiento. Por eso, además de desconectar los equipos mencionados a continuación, es necesario además revisar frecuentemente el estado de los cables y de los equipos.

Electrodomesticos varios Los electrodomésticos que hay que desenchufar al salir de casa para evitar incendios El sobrecalentamiento de cables y componentes internos puede ocurrir en cualquier electrodoméstico. Sin embargo, los expertos resaltan tres aparatos que consumen sin estar encendidos y que pueden ser los principales factores de riesgo para la casa:

Cafeteras eléctricas : la resistencia puede mantener calor residual.

: la resistencia puede mantener calor residual. Tostadoras y pavas eléctricas : riesgo de cortocircuito por restos de agua o pan.

: riesgo de cortocircuito por restos de agua o pan. Plancha de ropa: cualquier conexión sin supervisión es potencialmente peligrosa.