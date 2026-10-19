Este es el error que se puede corregir en el GTA 6 después de una queja de los usuarios de hace años Rockstar Games habría solucionado una falla técnica histórica que afectaba el rendimiento de sus producciones en consolas. Por Agregar C5N en









Uno de los errores más repetidos será corregido en la famosa saga.

A pocas semanas del desembarco oficial del Grand Theft Auto IV de Rockstar Games, un exhaustivo análisis técnico realizado por la firma especializada Digital Foundry sacó a la luz una destacada mejora gráfica. Según revelaron los analistas tras estudiar el material promocional más reciente, el estudio estadounidense habría solucionado de forma definitiva el molesto animation stutter, una imperfección en las transiciones de movimiento y desplazamientos de cámara que arrastraban sus títulos desde el año 2008.

Este defecto visual histórico se caracterizaba por generar pequeños tirones e irregularidades en la fluidez de las acciones de los personajes, confundiéndose habitualmente con caídas abruptas en la tasa de cuadros por segundo. La falla técnica se había mantenido como un patrón constante en la saga y se extendió a lo largo de casi dos décadas a través del motor gráfico RAGE, afectando a grandes éxitos como Grand Theft Auto V y las dos entregas de la franquicia Red Dead Redemption, provocando repetidos reclamos por parte de los jugadores.

Aunque las primeras imágenes promocionales del esperado título aún exhibían este inconveniente en sus tomas panorámicas, el último tráiler oficial no mostró indicios de la falla.

Aunque los especialistas advierten que la compañía podría haber editado el video promocional, la firma también aclaró que el estudio continúa aplicando ajustes técnicos en la recta final de la etapa de desarrollo previa al esperado debut en consolas.

Cuándo se lanza el GTA VI y qué se sabe del juego La fecha fijada en el calendario para el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI es el próximo 19 de noviembre de 2026. El videojuego más esperado de la última década estará disponible en un primer momento de manera exclusiva para las consolas de última generación PlayStation 5 y Xbox Series X|S, prometiendo transformarse en un hito sin precedentes para la industria del entretenimiento digital por su nivel de realismo y dimensión técnica sin igual.

Rockstar confirma el idioma español para el lanzamiento de GTA VI. Redes sociales En cuanto a las novedades mecánicas e innovaciones visuales, la entrega de Rockstar Games apuesta por un descomunal mundo abierto con gráficos de vanguardia y una ambiciosa propuesta argumental. Más allá de su apartado estético sobresaliente y el rediseño de sus animaciones, la compañía busca superar los estándares fijados por sus producciones previas, ofreciendo escenarios de alta densidad e interacciones mucho más fluidas y naturales durante las partidas en tiempo real. La expectativa de la comunidad gamer se mantiene en lo más alto, ya que la compañía desarrolladora confirmó que se encuentra puliendo detalles y aplicando correcciones estructurales en las semanas previas a la salida. De esta manera, el ansiado título de la franquicia no solo busca batir récords de ventas a nivel global, sino también erradicar las críticas técnicas históricas para consolidarse como la experiencia definitiva de la franquicia en el mercado.