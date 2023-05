Cómo ver con quién habla más tu pareja por Whatsapp Este secreto no es conocido por muchas personas y es ideal para los desconfiados, cuando una relación no es sana. Por







El secreto para saber con quién habla más tu pareja por WhatsApp.

WhatsApp se ha convertido en motivo de conflicto para algunas parejas, sobre todo cuando uno de los dos utiliza más el teléfono que el otro. Si alguna vez te has preguntado "¿por qué está en línea y no me contesta? ¿con quién está hablando a esta hora?", este truco es para vos. En esta nota te contamos cómo ver con quién habla más tu pareja por la aplicación.

Para hacer este truco es necesario que tengas confianza absoluta con tu pareja y consultarle lo que harás con su dispositivo móvil una vez lo tengas en la mano. A su vez, asegurate que no elimine ninguna conversación. De lo contrario, no funcionará y no podrás seguir los pasos para llevar a cabo el truco.







Lo ideal es que en una relación no existan secretos, por lo tanto, ninguno de los dos mentirá al momento de emplear este sencillo truco de la app de mensajería rápida que no todos han probado todavía. Lo más importante es que no vas a tener que descargar aplicaciones extrañas que puedan llegar a dañar tu dispositivo móvil. Cómo saber con quién chatea más tu pareja por Whatsapp Si querés saber con quién chatea más tu pareja por WhatsApp, seguí los pasos que te indicamos a continuación. Abrí WhatsApp en el celular de tu pareja (siempre recordando que debe haber demasiada confianza para que te permita tener su celular).

Dirigite a "Ajustes" y cliqueá en "Almacenamiento y datos"

Luego aparecerá un listado de todas las personas con las que habló tu pareja. La que tiene más peso es la persona con la que, por lo general, suele conversar, ya que contiene más datos.

También, con el mismo truco, podés saber qué fotos ha enviado e incluso también las que ha recibido. wasalmacenamiento.jpg Lo más probable es que vos seas la persona que aparece primero, eso al ser la persona con quien más está al pendiente. También puede ser algún familiar como papá o mamá, e incluso un grupo de amigos. Recordá que si tu pareja es de los usuarios que tiende a eliminar las conversaciones, es posible que este listado no se vea. También puede hacerlos desaparecer después de 24 horas, incluyendo las imágenes y los videos, por lo que si activa dicha función, tampoco verás con quién habla más. Asimismo, en el caso de que de no quiera que veas su WhatsApp no debés insistir o se generaría una relación “tóxica”, de la misma manera que si revisás las conversaciones a la fuerza.