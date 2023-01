¿Cómo funciona el primer café cripto en un shopping de Buenos Aires?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

“Encontramos que en este nicho en particular había un espacio que no estaba, si bien hay muchas iniciativas para convocar a la comunidad no había un espacio de pertenencia del mundo cripto, sino también que convoque a lo que no forman parte de esto a conocer de qué se trata”, aseguró Mauro Liberman, uno de los creadores de la propuesta que mezcla café con criptos.

En mayo de 2022, la compañía abrió un café del mismo estilo en Puerto Madero y dio comienzo a la saga de locales gastronómicos que tienen pensado desarrollar en los próximos meses. En la actualidad, allí se llevan adelante charlas abiertas de cripto para principiantes, pero también para especialistas.

Los consumos en este café se pueden pagar en pesos, tarjetas de crédito, débito y prepaga, y en más de 30 criptomonedas, utilizando diferentes blockchains, entre la que se destaca la red Lightning Network de Bitcoin, por su velocidad y bajo costo de transacción.

Mientras tanto, remarcan que hay un programa de beneficios para aquellos que paguen en cripto sus consumos.