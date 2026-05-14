Matías Tabar, el contratista que declaró ante la Justicia por las remodelaciones en la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá y sostuvo que en la construcción “es muy normal no facturar”.

El contratista de Adorni defendió la refacción de la casa en Indio Cuá: "Parece que los únicos dos que hemos evadido somos Manuel y yo"

Matías Tabar , el contratista que declaró ante la Justicia por las remodelaciones realizadas en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el country Indio Cuá, salió a defender el trabajo realizado y cuestionó la repercusión judicial y mediática del caso.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Tabar explicó que conoció a Adorni en 2024 a través de una inmobiliaria del country y relató cómo comenzó la relación laboral. “Fuimos a ver la casa. No era muy linda en cuanto a gustos. Había que pegarle una lavadita de cara” , señaló.

Según detalló, el presupuesto inicial fue de u$s85 mil, más otros u$s9 mil por la remodelación de la pileta, aunque luego se sumaron nuevas compras y trabajos. “Después fueron sumando cosas que compraron ellos. Eso suma un monto final que era el de 245 mil dólares” , indicó.

Sin embargo, aclaró que esa cifra no corresponde a dinero que él haya cobrado directamente. “El fiscal me pregunta cuánto terminó saliendo la obra pero no quiere decir que yo le cobré esa plata. Esa información está desvirtuada” , sostuvo.

Tabar insistió en varias oportunidades en que la remodelación “fue una obra normal de principio a fin” y negó irregularidades. “En ningún momento volaba plata por arriba de la obra” , afirmó.

Durante la entrevista también reconoció que los pagos se realizaban en efectivo y en dólares. “Todos los pagos eran en efectivo. Nos encontrábamos, venía él y entregaba los montos en dólares”, explicó. Además, aseguró que “en Argentina es imposible pagar en pesos” y planteó que en el rubro de la construcción “es muy normal no facturar”.

“Hoy si pedís factura te cobran el IVA aparte. Hay cosas que están facturadas y otras que son con remito porque están en negro”, admitió. En ese contexto lanzó una de las frases más resonantes de la entrevista: “Acá parece que los únicos dos que hemos evadido son Manuel y yo”.

El contratista también reveló que antes de su declaración judicial recibió llamados de Adorni, aunque negó haber sufrido presiones. “Fueron llamados normales como los que teníamos por semana”, afirmó.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lo había acusado de ser kirchnerista. “Nunca pensé que un presidente iba a tener una declaración sobre mí. Lo que dijo me shockeó”, expresó. No obstante, relativizó los dichos del mandatario: “Entiendo que es el presidente que votamos. Dentro mío lo perdoné”.