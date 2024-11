Bloqueo masivo, la herramienta de Bluesky para esquivar a los trolls

Seguramente por este motivo es que la apariencia del universo Bluesky es muy similar a la que tenía la ex red social del pajarito, sumado a su diseño descentralizado que ofrece una alternativa más abierta y controlada por los usuarios.

Sin embargo, existe otro aspecto que explica el porqué de la migración masiva de usuarios a la flamante plataforma: es posible bloquear de manera masiva cuentas que comparten contenidos que el internauta considere violentos y generen un ambiente hostil. En Argentina, la definición perfecta de esto por estos días es lo que ocurre con el sinfín de cuentas afines a la ideología del presidente Javier Milei que, a fuerza de verificación y publicidad, se multiplican a gran velocidad.

Bluesky reglas

Pero no ocurre solamente aquí. En Estados Unidos fueron miles los que se pasaron a Bluesky luego del triunfo de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales, principalmente porque Elon Musk mostró públicamente su apoyo al magnate y expresidente, algo que obligó a muchos usuarios a buscar alternativas.

Más cerca de acá, en Brasil en solo cuatro días unos dos millones de personas se abrieron una cuenta en la nueva red social, cuyo logo es una mariposa celeste, cuando se desató el conflicto entre el dueño de X y la Justicia. A fines de agosto, el juez Alexandre de Moraes obligó al empresario a presentar de manera urgente "el nombre y calificación del nuevo representante legal de X en Brasil". Además de negarse, Musk anunció el cierre de operaciones en el país sudamericano. Pese a que finalmente se levantó el bloqueo de la red social en todo el territorio brasileño, ya no hubo vuelta atrás para millones de usuarios que encontraron en Bluesky "un clima más tranquilo" para interactuar.

Una red social sin trolls

En diálogo con C5N, el periodista brasileño Caio Bitencourt (@caiobitencourt) definió que "la experiencia de un usuario con las listas de bloqueo y mutes son las mejores posibles". En ese sentido, explicó: "Con las listas, no se tiene un 'riesgo' de un sujeto que promueve el odio, asedio a otros amigos u otras personas".

"Esto acaba con el asedio de algunos perfiles trolls por la raíz del problema. El troll no mira el perfil, no tiene confrontación contigo, y entonces el troll muere ahí ya que sólo existe por la confrontación", describió al tiempo que reflexionó: "Twitter murió también por eso; se creó un ambiente de trolls y falsos debates que no siempre eran compuestos por personas reales".

"Hay también algunos puntos a destacar de las listas: son excelentes para filtrar bots, algunos perfiles de propaganda invasiva o mutes en personas que dicen temas que no te gustan", indicó. En este punto, aclaró que por el momento al bloquear o silenciar una lista, la acción se aplica sobre todos los integrantes de la misma.

La usuaria @cosmonautita relató su experiencia al utilizar el bloqueo masivo: "Existen estas listas, armadas por otros usuarios, donde con solo suscribirte la aplicación te bloquea un montón de cuentas. Hay listas por temas para bloquear, por ejemplo, homofóbicos". En este punto recordó que "en X pasé los últimos 5 años bloqueando cuentas, una por una, en una tarea sin fin porque son como cucarachas, por cada una que matás hay cien más".

"En X la proliferación de trolls de derecha se hizo insoportable y dejó de tener sentido el bloqueo. Ya no hay escapatoria", lamentó y comparó con Bluesky: "Encontré un refugio de la coyuntura, volver de alguna manera al Twitter de 2012. No sé qué pasará ahora que hubo migración masiva, si seguirá esta paz de hablar de otros temas y escaparnos de los trolls".

Mientras que para @andyinthebluesk la permanencia en X "se hizo inhabitable", el usuario @vdifiore expresó su posición: "El masivo para mi no tiene sentido. Yo quiero silenciar al troll, no apagar a todo el que no piense como yo".