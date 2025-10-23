23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Así es la pantalla de 126 pulgadas con 4K para tener un cine en tu casa

Su tecnología incluye 4K, 144 Hz y sonido envolvente que transforma el entretenimiento en casa. Su diseño modular y sus características ofrece una experiencia visual única.

Por
Su tamaño

Su tamaño, de más de tres metros de ancho, la convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia visual inmersiva.

Forbes
  • Un nuevo modelo de pantalla gigante transforma la experiencia del cine en casa con resolución 4K y sonido envolvente.
  • Su tamaño alcanza los tres metros de ancho, con una tecnología que controla cada píxel para lograr imágenes más precisas y realistas.
  • Incorpora procesador inteligente, compatibilidad con Dolby Vision y una frecuencia de actualización de 144 Hz para máxima fluidez.
  • combina potencia, diseño modular y un sistema de audio de 100 vatios que recrea una experiencia cinematográfica.

Cómo cambiar la contraseña de tu red WiFi doméstica.
Te puede interesar:

De qué forma podés cambiar la contraseña del Wifi en pocos pasos

Disfrutar de una experiencia cinematográfica sin salir de casa ya es posible gracias a una nueva generación de pantallas de gran formato. Este modelo, de 126 pulgadas, está cambiando el concepto de entretenimiento doméstico al ofrecer imágenes nítidas, colores profundos y un sonido que envuelve por completo al espectador. Su tamaño, de más de tres metros de ancho, la convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia visual inmersiva y de alta gama.

La innovación detrás de este dispositivo se centra en su tecnología de retroiluminación individual por píxel, que proporciona un contraste y una precisión de color excepcionales. Este tipo de pantallas, diseñadas para el segmento premium del mercado, apuntan a transformar los livings en salas de cine personalizadas, sin necesidad de proyectores o equipos adicionales.

Fabricada por LG bajo el nombre MAGNIT Active Micro LED, esta pantalla combina lo mejor de la ingeniería visual con un diseño modular que hace más fácil su instalación y mantenimiento. Con un formato que recuerda a las pantallas profesionales utilizadas en eventos y estudios, el modelo traslada esa calidad al ámbito doméstico con resultados sorprendentes.

LG MAGNIT

Características de la pantalla de 126 pulgadas

El panel mide aproximadamente tres metros de ancho por 1,7 metros de alto y ofrece resolución 4K con una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que permite una reproducción fluida de contenidos en movimiento. Gracias a su relación de contraste de 1.000.000:1 y a la tecnología Active Matrix, cada píxel emite su propia luz, lo que garantiza negros más puros y un nivel de detalle único pero.

Otra de sus ventajas es el tratamiento especial de superficie que minimiza el reflejo de la luz ambiental, intensificando el contraste y manteniendo la fidelidad de los colores incluso en habitaciones iluminadas. La imagen es potenciada por el procesador α9 AI de sexta generación, que analiza cada escena para optimizar brillo, nitidez y profundidad, ajustando automáticamente los parámetros según la intención original del creador.

LG MAGNIT

Además, cuenta con compatibilidad Dolby Vision y certificación Color Consistency Wide Viewing de TÜV Rheinland, lo que asegura una experiencia visual homogénea desde cualquier ángulo. En el apartado sonoro, el sistema incorpora un conjunto de altavoces 4.2 canales con potencia total de 100 vatios, capaces de generar un sonido envolvente y claro.

El modelo integra también la plataforma webOS, que brinda acceso directo a los principales servicios de streaming y contenidos bajo demanda. Su diseño modular permite ajustar el tamaño y la disposición según el espacio disponible, ofreciendo una solución personalizada para quienes buscan un cine en casa con tecnología de última generación.

Noticias relacionadas

Esta no es la primera vez que se realiza una edición genética en animales. Hace años que es una práctica que desarrollan los biotecnólogos, tanto para aumentar la producción ganadera, como así también prevenir enfermedades.

Científicos escoceses desarrollaron cerdos modificados genéticamente que resisten la peste porcina

La app de Google sumó una función que por ahora pasó desapercibida para muchos usuarios

El cambio que pocos notaron en Google Maps: sirve para saber cuánto falta para llegar a casa

Un dato clave para tener en cuenta.

De qué forma podés saber quienes se conectan al Wifi de tu casa

El incidente volvió a poner en duda la fiabilidad de la IA en espacios de debate público.

¿Adiós a la IA? La preocupante recomendación que dio un chatbot que encendió una nueva alarma

Whatsapp va a lanzar una actualización, que va a permitir tener una mayor seguridad a sus usuarios.

Qué es "nombre de usuario", la nueva función que se viene a WhatsApp: tenés que saber de qué trata

Un dato clave para tener en cuenta.

Cómo hacer que tu celular funcione como un router de Wifi en cualquier lado

Rating Cero

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

Cómo fue la separación de Arnold Schwarzenegger y María Shriver y por qué el actor dice que perdió la mitad de su dinero

últimas noticias

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

Hace 17 minutos
Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Hace 24 minutos
La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

Hace 44 minutos
La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Hace 48 minutos
Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Hace 50 minutos