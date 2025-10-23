Así es la pantalla de 126 pulgadas con 4K para tener un cine en tu casa

Su tecnología incluye 4K, 144 Hz y sonido envolvente que transforma el entretenimiento en casa. Su diseño modular y sus características ofrece una experiencia visual única.

Disfrutar de una experiencia cinematográfica sin salir de casa ya es posible gracias a una nueva generación de pantallas de gran formato. Este modelo, de 126 pulgadas, está cambiando el concepto de entretenimiento doméstico al ofrecer imágenes nítidas, colores profundos y un sonido que envuelve por completo al espectador. Su tamaño, de más de tres metros de ancho, la convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia visual inmersiva y de alta gama.

La innovación detrás de este dispositivo se centra en su tecnología de retroiluminación individual por píxel, que proporciona un contraste y una precisión de color excepcionales. Este tipo de pantallas, diseñadas para el segmento premium del mercado, apuntan a transformar los livings en salas de cine personalizadas, sin necesidad de proyectores o equipos adicionales.

Fabricada por LG bajo el nombre MAGNIT Active Micro LED , esta pantalla combina lo mejor de la ingeniería visual con un diseño modular que hace más fácil su instalación y mantenimiento. Con un formato que recuerda a las pantallas profesionales utilizadas en eventos y estudios, el modelo traslada esa calidad al ámbito doméstico con resultados sorprendentes.

Características de la pantalla de 126 pulgadas

El panel mide aproximadamente tres metros de ancho por 1,7 metros de alto y ofrece resolución 4K con una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que permite una reproducción fluida de contenidos en movimiento. Gracias a su relación de contraste de 1.000.000:1 y a la tecnología Active Matrix, cada píxel emite su propia luz, lo que garantiza negros más puros y un nivel de detalle único pero.

Otra de sus ventajas es el tratamiento especial de superficie que minimiza el reflejo de la luz ambiental, intensificando el contraste y manteniendo la fidelidad de los colores incluso en habitaciones iluminadas. La imagen es potenciada por el procesador α9 AI de sexta generación, que analiza cada escena para optimizar brillo, nitidez y profundidad, ajustando automáticamente los parámetros según la intención original del creador.

Además, cuenta con compatibilidad Dolby Vision y certificación Color Consistency Wide Viewing de TÜV Rheinland, lo que asegura una experiencia visual homogénea desde cualquier ángulo. En el apartado sonoro, el sistema incorpora un conjunto de altavoces 4.2 canales con potencia total de 100 vatios, capaces de generar un sonido envolvente y claro.

El modelo integra también la plataforma webOS, que brinda acceso directo a los principales servicios de streaming y contenidos bajo demanda. Su diseño modular permite ajustar el tamaño y la disposición según el espacio disponible, ofreciendo una solución personalizada para quienes buscan un cine en casa con tecnología de última generación.