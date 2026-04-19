19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Allanaron por error la casa de una docente: buscaban drogas, dinero y no encontraron nada

Efectivos de Antinarcóticos y fuerzas especiales irrumpieron en su vivienda durante un operativo contra el tráfico de drogas. Le destruyeron la puerta de su domicilio, muebles, camas y libros. La mujer iniciará acciones legales por los daños materiales y psicológicos.

Por
Así quedó la casa de la profesora de inglés.

Así quedó la casa de la profesora de inglés.

Foto: La Mañana de Neuquén

Una docente de la localidad de Centenario, en Neuquén, sufrió un violento allanamiento policial por error. Efectivos de Antinarcóticos y fuerzas especiales irrumpieron en su vivienda durante un operativo contra el tráfico de drogas.

Los adolescentes, de 12 y 16 años, detenidos en Lomas de Zamora por la Policía de la Ciudad.
Te puede interesar:

Dos adolescentes robaron una moto en Belgrano y la chocaron en Lomas de Zamora en una persecución policial

La víctima es Teresa Baigorria, una reconocida profesora de inglés de 44 años. La mujer padece artritis reumatoidea y cuenta con carnet de discapacidad. Se encontraba sola en su casa del barrio El Alto cuando los uniformados le destruyeron la puerta de su domicilio.

Baigorria relató que el acceso de los efectivos fue súbito y agresivo. "Eran los policías, con armas y caras cubiertas y no entendí nada por los gritos", relató a La Mañana de Neuquén. Los agentes la obligaron a vestirse bajo vigilancia y le prohibieron el uso de su teléfono celular.

La requisa incluyó destrozos en muebles, camas y libros. La docente detalló el maltrato verbal recibido por parte de los uniformados: "Me vivieron gritando. No podía llamar a nadie. Yo con una enfermedad, tratando de no llorar, después me querían llevar el celular".

Al constatar la ausencia de sustancias ilícitas o grandes sumas de dinero, los efectivos admitieron la falla. La propia Baigorria escuchó cuando los policías afirmaron: "¡No tiene plata señora, no tiene dólares!". Inmediatamente después, el personal detuvo la búsqueda de elementos.

Los agentes se retiraron de la propiedad sin brindar una disculpa formal ni explicaciones. Antes de salir, confiscaron el DVR de las cámaras de seguridad y le indicaron que solicitara el pago de los daños en la Fiscalía. "Es indignante y humillante, pedí para que venga mi papá y me dijeron que si venía lo tenían que detener", manifestó la damnificada.

La profesional radicó la denuncia en la comisaría local e iniciará acciones legales por los daños materiales y psicológicos. Hasta el momento, la Policía del Neuquén mantiene el silencio oficial sobre el procedimiento fallido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El auto que protagonizó el choque con la moto.

Tragedia en La Plata: un motociclista murió tras chocar con un auto

Un perro detector marcó el paquete en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn. 

Gendarmería interceptó una encomienda con fentanilo y propofol en Puerto Madryn

La familia llevaba en el baúl 42 paquetes rectangulares con una sustancia blanca. 

Una familia fue detenida con 23 kilos de cocaína escondidos en el baúl del auto en la Ruta Nacional N° 34

El padre del alumno tenía armas en su casa.

La Pampa: un alumno amenazó a los docentes y hallaron armas en la casa del padre

Triple crimen de Florencio Varela: avanzan la extradición de Pequeño J

Triple crimen de Florencio Varela: avanzan con la extradición de "Pequeño J"

Intercambio de bebes recién nacidas: los detalles del caso del Hospital Italiano que salió a la luz 40 años después

Intercambio de bebes recién nacidas: los detalles del caso del Hospital Italiano que salió a la luz 40 años después

Rating Cero

Ian Lucas se accidentó en su casa de Belgrano.

Ian Lucas sufrió un accidente doméstico y fue hospitalizado de urgencia

Thiago Medina, Daniela Celis y Nick Sicario.

Thiago Medina imitó a Nick Sicaro y contrató mariachis para Daniela Celis, pero aclaró: "No es canje"

El atacante ingresó al set de grabación con un arma blanca.

Tragedia en el set: un hombre ingresó al rodaje de "Sin senos sí hay paraíso" y mató a dos personas

Rocío Oliva, en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, fue a bancar al Millonario. 

Rocío Oliva dijo presente en el Superclásico y opinó sobre el nuevo juicio por Maradona

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

últimas noticias

Nicolás Márquez, coautor de Milei: La revolución que no vieron venir.

El biógrafo de Milei volvió a cuestionar la permanencia de Adorni: "Está aferrado al poder"

Hace 23 minutos
Los adolescentes, de 12 y 16 años, detenidos en Lomas de Zamora por la Policía de la Ciudad.

Dos adolescentes robaron una moto en Belgrano y la chocaron en Lomas de Zamora en una persecución policial

Hace 1 hora
El auto que protagonizó el choque con la moto.

Tragedia en La Plata: un motociclista murió tras chocar con un auto

Hace 1 hora
Ian Lucas se accidentó en su casa de Belgrano.

Ian Lucas sufrió un accidente doméstico y fue hospitalizado de urgencia

Hace 1 hora
Argentina e Israel anunciaron los Acuerdos de Isaac para fortalecer la seguridad regional

Argentina e Israel anunciaron los "Acuerdos de Isaac" para fortalecer la seguridad regional

Hace 1 hora