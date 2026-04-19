Allanaron por error la casa de una docente: buscaban drogas, dinero y no encontraron nada Efectivos de Antinarcóticos y fuerzas especiales irrumpieron en su vivienda durante un operativo contra el tráfico de drogas. Le destruyeron la puerta de su domicilio, muebles, camas y libros. La mujer iniciará acciones legales por los daños materiales y psicológicos. Por + Seguir en







Así quedó la casa de la profesora de inglés. Foto: La Mañana de Neuquén

Una docente de la localidad de Centenario, en Neuquén, sufrió un violento allanamiento policial por error. Efectivos de Antinarcóticos y fuerzas especiales irrumpieron en su vivienda durante un operativo contra el tráfico de drogas.

La víctima es Teresa Baigorria, una reconocida profesora de inglés de 44 años. La mujer padece artritis reumatoidea y cuenta con carnet de discapacidad. Se encontraba sola en su casa del barrio El Alto cuando los uniformados le destruyeron la puerta de su domicilio.

Baigorria relató que el acceso de los efectivos fue súbito y agresivo. "Eran los policías, con armas y caras cubiertas y no entendí nada por los gritos", relató a La Mañana de Neuquén. Los agentes la obligaron a vestirse bajo vigilancia y le prohibieron el uso de su teléfono celular.

La requisa incluyó destrozos en muebles, camas y libros. La docente detalló el maltrato verbal recibido por parte de los uniformados: "Me vivieron gritando. No podía llamar a nadie. Yo con una enfermedad, tratando de no llorar, después me querían llevar el celular".

Al constatar la ausencia de sustancias ilícitas o grandes sumas de dinero, los efectivos admitieron la falla. La propia Baigorria escuchó cuando los policías afirmaron: "¡No tiene plata señora, no tiene dólares!". Inmediatamente después, el personal detuvo la búsqueda de elementos.

Los agentes se retiraron de la propiedad sin brindar una disculpa formal ni explicaciones. Antes de salir, confiscaron el DVR de las cámaras de seguridad y le indicaron que solicitara el pago de los daños en la Fiscalía. "Es indignante y humillante, pedí para que venga mi papá y me dijeron que si venía lo tenían que detener", manifestó la damnificada. La profesional radicó la denuncia en la comisaría local e iniciará acciones legales por los daños materiales y psicológicos. Hasta el momento, la Policía del Neuquén mantiene el silencio oficial sobre el procedimiento fallido.